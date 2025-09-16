Prime Deal Days starten am 7. Oktober
Vor den „Deal Days“: Amazon verschenkt Kindle Unlimited
Amazon lockt Prime-Mitglieder im Vorfeld der diesjährigen Deal Days mit einem ziemlich guten Angebot: Wer Lust hat die Lese-Flatrate Kindle Unlimited auszuprobieren, kann diese ab sofort für drei Monate kostenfrei nutzen.
Lese-Flatrate kostenlos
Normalerweise kostet das Abo monatlich knapp zehn Euro. Kindle Unlimited umfasst den Zugriff auf mehrere Millionen E-Books, darunter auch zahlreiche deutschsprachige Titel sowie internationale Bestseller. Die Aktion läuft bis zum 8. Oktober und gilt ausschließlich für berechtigte Prime-Kundinnen und -Kunden.
- Für Prime-Kunden: Kindle Unlimited für 0.00 Euro
Auch im Audiobereich erweitert Amazon die Sonderaktionen. Für Musikfreunde steht Amazon Music Unlimited ebenfalls mehrere Monate kostenlos bereit. Neben mehr als 100 Millionen Songs sind dort auch Podcasts ohne Werbung verfügbar.
- Für Neukunden: Amazon Music Unlimited kostenlos
Darüber hinaus haben Abonnentinnen und Abonnenten Zugang zu einer großen Auswahl an Hörbüchern von Audible. Das Musik-Angebot ist zeitlich befristet und richten sich nominell an Prime-Mitglieder, die den Musik-Streaming-Dienst noch nicht genutzt haben, da Amazon dies jedoch vom Zeitpunkt des letzten Tests abhängig macht, lohnt es sich, die eigene Berechtigung zu überprüfen.
Direkt im Anschluss an die Gratisaktionen folgt mit den Prime Deal Days das nächste Shopping-Event. Am 7. und 8. Oktober erhalten Prime-Mitglieder Zugang zu einer breiten Palette vergünstigter Produkte. Das Sortiment reicht von Elektronik über Mode bis hin zu saisonalen Artikeln für Herbst und Winter. Unter den teilnehmenden Marken finden sich etwa GoPro, Sennheiser und Levi’s. Erste Preisnachlässe sollen bereits im Vorfeld auf Amazon.de verfügbar sein.
Amazon betont, dass neben klassischen Rabatten auch digitale Helfer den Einkauf erleichtern sollen. Der KI-gestützte Assistent Rufus soll Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, Angebote besser zu vergleichen und die relevanten Produkte schneller zu finden.
Das ist, wenn man sich einen Kindle kauft auch schon dabei. Allerdings finde ich 2500 Bücher nicht wirklich unlimited. Und da ich keine Nordsee Krimis lese ist das Angebot eher beschränkt. Wir einige Kinderbücher gesehen hatten, war es die Idee unser Kind so zu lesen zu motivieren. Aber von einer Serie ist hier meist das erste Buch in unlimited, der Rest kostet dann den normalen Preis.