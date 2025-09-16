ifun.de — Apple News seit 2001. 44 576 Artikel

macOS Tahoe: Apple listet alle Systemneuheiten im Detail
Zeitgleich mit der Freigabe von macOS Tahoe hat Apple ein PDF veröffentlicht, das die zahlreichen Neuerungen des Mac-Betriebssystems im Überblick zeigt. Die Liste ist in Themenbereiche gegliedert und reicht von optischen Anpassungen bis hin zu Detailverbesserungen in alltäglichen Apps.

Apple Macos Tahoe Pdf

Änderungen im Alltagseinsatz

Neben der neuen „Liquid Glass“-Darstellung nennt Apple eine Vielzahl kleinerer Optimierungen, die den Umgang mit dem System erleichtern sollen. So lassen sich Ordner im Finder farblich hervorheben und mit Symbolen versehen, was die Organisation übersichtlicher macht. Spotlight erhält eine erweiterte Suche, die auch Inhalte aus Cloud-Diensten oder aktuell geöffnete Tabs berücksichtigt. Außerdem lassen sich die eigenen Suchaktionen nun schnell erneut in einer Verlaufsliste aufrufen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Live-Aktivitäten aus iPhone-Apps direkt in der Mac-Menüleiste zu sehen. Dazu gehören etwa Lieferstatus, Sportstände oder ein laufendes Training. In Nachrichten wurde die Detailansicht überarbeitet: Fotos, Links oder geteilte Standorte lassen sich einfacher durchsuchen, während eine neue Filterfunktion Entwürfe automatisch sammelt.

Fotos Macos Tahoe

Viele Detailverbesserungen im System

Eine Auswahl an weiteren Änderungen:

  • in den Systemeinstellungen gibt es eine zentrale Übersicht blockierter Kontakte
  • die Batterieanzeige wurde neu gestaltet und liefert genauere Informationen zum Verbrauch einzelner Apps
  • das Terminal unterstützt zusätzliche Farbthemen und Powerline-Glyphen für Statusanzeigen
  • die Erinnerungen-App kann nun Zeitzonen berücksichtigen
  • FaceTime zeigt eine neue Startseite mit Postern der zuletzt kontaktierten Personen
  • Notizen lassen sich im Markdown-Format exportieren oder importieren
  • Apples Karten bietet (außerhalb Europas) eine neue Funktion, um besuchte Orte aufzulisten und in der Bibliothek zu durchsuchen

Darüber hinaus hat Apple auch an den Bedienhilfen gearbeitet. So gibt es mit „Braille Access“ eine neue Schnittstelle für Nutzer mit Braille-Displays und eine verfeinerte Vorlesefunktion, die Texte systemweit in ein leichter lesbares Format bringt.

Erinnerungen

Das vollständige Dokument mit allen Details steht auf der englischsprachigen Vorschauseite zu macOS Tahoe zum Download bereit.
