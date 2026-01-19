ifun.de — Apple News seit 2001. 45 539 Artikel

RegionShare für Mac: Ausgewählte Bildschirmbereiche mit Anderen teilen
Wer mit sehr breiten Monitoren arbeitet, stößt bei Videokonferenzen schnell an Grenzen. In Google Meet lässt sich bislang entweder der komplette Bildschirm oder nur ein einzelnes Fenster teilen. Auf Ultrawide-Displays führt das dazu, dass Inhalte für andere Teilnehmende stark verkleinert erscheinen oder ständig zwischen Fenstern gewechselt werden muss.

Das neue macOS-Werkzeug RegionShare setzt genau an diesem Punkt an und erweitert die Möglichkeiten der Bildschirmfreigabe.

RegionShare erlaubt es, vordefinierte Bereiche des Bildschirms auszuwählen und gezielt zu teilen. Anwender können etwa die linke oder rechte Bildschirmhälfte, ein Drittel oder einzelne Quadranten festlegen. Die App erzeugt daraus ein separates Fenster, das ausschließlich den gewählten Ausschnitt anzeigt. In Google Meet oder vergleichbaren Diensten wird dieses Fenster dann wie eine Kamera oder Anwendungsansicht freigegeben.

Technisch umgeht die App damit die Einschränkung vieler Videokonferenzdienste, die in der Regel selbst keine freie Auswahl von Bildschirmbereichen anbieten. Statt den gesamten Desktop zu übertragen, wird nur der relevante Bildausschnitt in Echtzeit gespiegelt. Für Präsentationen auf großen Displays bedeutet das, dass Inhalte wieder in einer für andere gut lesbaren Größe erscheinen.

Kostenlose Mac-App ohne Anmeldung

Motivation für das Tool war laut Entwickler die eigene Nutzung eines besonders breiten Monitors. Bestehende Lösungen erwiesen sich entweder als umständlich oder funktionierten nicht zuverlässig. RegionShare soll deshalb möglichst einfach gehalten sein und kommt (aktuell) ohne Benutzerkonto oder Bezahlmodell aus.

Die Anwendung steht kostenlos zum Download bereit und richtet sich explizit an macOS-Nutzer. Voraussetzung ist mindestens macOS 12.3.
19. Jan. 2026 um 15:23 Uhr von Nicolas


