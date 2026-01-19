Netflix optimiert Filme für gleichzeitiges Handysurfen

Laut einem Bericht des US-Branchenmagazins Variety verändert Netflix gezielt die Erzählweise seiner Filme, um dem veränderten Sehverhalten des Publikums Rechnung zu tragen. Zuschauer konsumieren Inhalte zu Hause häufig mit geteilter Aufmerksamkeit und greifen während des Films zum Smartphone.

Dies habe inzwischen konkrete Auswirkungen auf Dramaturgie, Schnitt und Dialoggestaltung, wie Schauspieler Matt Damon erläuterte.

Handlung wird mehrfach erklärt

Damon beschreibt, dass Netflix bei Filmproduktionen verstärkt darauf drängt, zentrale Handlungselemente sehr früh zu platzieren. Große Actionszenen sollen bereits in den ersten Minuten stattfinden, um das Publikum zu halten. Gleichzeitig werde erwartet, dass die Handlung im weiteren Verlauf mehrfach in Dialogen erklärt oder zusammengefasst wird.

Hintergrund sei die Annahme, dass Zuschauer Teile der Handlung verpassen, wenn sie parallel Nachrichten lesen oder durch soziale Netzwerke scrollen.

Hier im Sketch etwas überzeichnet, in diese Richtung bewegt sich der Markt jedoch

Diese Herangehensweise unterscheidet sich deutlich von klassischen Kinostrukturen. Dort wird Spannung oft über einen längeren Zeitraum aufgebaut und wichtige Informationen werden visuell oder zwischen den Zeilen des gesprochenen Textes vermittelt. Für das Streaming-Umfeld werden Inhalte dagegen stärker vereinfacht und verdichtet. Ziel ist es, auch bei unterbrochener Aufmerksamkeit verständlich zu bleiben und den Wiedereinstieg jederzeit zu ermöglichen.

Es geht auch anders

Der Schauspieler Ben Affleck kommentiert diese Entwicklung kritisch. Er betonte, dass diese Form der Optimierung nicht zwingend notwendig sei, um ein Publikum zu erreichen. Als Gegenbeispiel nannte er die Netflix-Serie Adolescence, die bewusst auf ruhige Bilder, lange Einstellungen und wenig erklärende Dialoge setzt. Die Serie verzichtet auf schnelle Effekte und wiederholende Zusammenfassungen, habe aber dennoch großen Zuspruch erhalten. Damon ordnete solche Produktionen eher als Ausnahme ein.

