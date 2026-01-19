„Nur den Browser, bitte“: Tool entfernt überflüssige Zusatzfunktionen

Mit dem Open-Source-Projekt „Just the Browser“ steht interessierten Nutzern ein neues Werkzeug zur Verfügung, das gängige Webbrowser von überflüssigen Zusatzfunktionen befreit.

Im Mittelpunkt steht nicht das Entfernen zentraler Funktionen, sondern das gezielte Abschalten von Elementen, die viele Anwender als störend empfinden.

Dazu zählen KI-Funktionen, umfangreiche Datenerfassung, gesponserte Inhalte sowie integrierte Einkaufs und Produktdienste. Ziel ist ein aufgeräumter Browser, der sich wieder auf das eigentliche Surfen konzentriert.

Aufräumen mit Bordmitteln der Hersteller

„Just the Browser“ arbeitet nicht mit eigener Software, sondern nutzt offizielle Konfigurationsmechanismen der Browserhersteller. Für Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox werden sogenannte Gruppenrichtlinien eingesetzt. Diese sind eigentlich für den Einsatz in Unternehmen vorgesehen und erlauben es, Funktionen zentral zu steuern oder zu deaktivieren.

Durch diesen Ansatz werden keine Programmdateien verändert. Stattdessen greift das Projekt auf vorhandene Einstellungen zurück, die von den Browsern offiziell unterstützt werden. Installationsskripte für macOS, Windows und Linux vereinfachen die Einrichtung, alternativ stehen detaillierte Handanleitungen bereit. Der gesamte Quellcode sowie die Dokumentation sind offen zugänglich auf GitHub.

Weniger Ablenkung, mehr Kontrolle

Nach der Einrichtung verschwinden unter anderem KI basierte Assistenten und automatische Vorschläge, Preisverfolgungen, Gutschein-Hinweise sowie empfohlene Inhalte auf neuen Tabs. Auch viele Abfragen beim ersten Start eines Browsers, Importaufforderungen und Hinweise zur Änderung des Standardbrowsers werden unterdrückt. Die Datenerfassung durch Telemetrie wird weitgehend deaktiviert, während optionale Funktionen wie Absturzberichte erhalten bleiben können.

Die vorgenommenen Einstellungen lassen sich jederzeit anpassen oder vollständig rückgängig machen. Solange die Browser die genutzten Richtlinien unterstützen, bleiben die Änderungen dauerhaft aktiv. Einzige Hürde: Anwender müssen die Konfiguration über das Terminal anstoßen.