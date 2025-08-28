Regeln wie in Europa: Apple warnt vor britischen Wettbewerbsplänen

Apple hat Kritik an den Plänen der britischen Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) geäußert. Das Unternehmen sieht Parallelen zur Europäischen Union, wo strengere Vorgaben bereits dazu geführt hätten, dass Nutzer in Europa neue Funktionen teils erst später erhielten.

In Großbritannien sollen nun ähnliche Regeln (PDF-Download) eingeführt werden, um die Abhängigkeit von Apple und Google zu verringern, die zusammen fast alle Smartphones im Land mit ihren Betriebssystemen ausstatten.

Mehr Freiheiten für App-Entwickler

Nach Darstellung von Apple könnten die Vorschläge der CMA die gewohnten Sicherheits- und Datenschutzstandards untergraben. Zudem müsse man Technik und Schnittstellen mit Wettbewerbern teilen, was die Weiterentwicklung der eigenen Produkte erschweren würde. Das Unternehmen verweist auf Erfahrungen mit den EU-Digitalgesetzen, wo es zahlreiche Anfragen nach Datenfreigaben gegeben habe. Teilweise hätten auch große Konkurrenten den Zugang zu Informationen gefordert, die Apple selbst nicht einsehen könne.

Die britische Behörde weist den Vorwurf zurück und betont Unterschiede zum Vorgehen der EU. Man wolle gezielt einzelne Dienste wie digitale Bezahlfunktionen oder Smartwatch-Anwendungen öffnen, damit britische Entwickler ihre Angebote besser mit den Geräten der beiden großen Plattformanbieter verbinden können. Ziel sei es, die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern, ohne Nutzer oder geistiges Eigentum zu gefährden.

Apple unter internationalem Druck

Die britische Diskussion findet vor dem Hintergrund einer größeren öffentlichen Debatte über die Regulierung großer Technologieunternehmen statt, die nicht nur in Großbritannien und Europa, sondern auch in Ländern wie Japan und Australien geführt wird. Aus den USA gibt es vor allem Widerstand gegen strengere Regeln. So hat der US-Präsident Donald Trump staatliche Regulierungen kritisiert und erklärt, diese richteten sich seiner Ansicht nach gezielt gegen amerikanische Konzerne.

Die CMA will ihre endgültige Entscheidung nach Angaben der BBC bereits im Oktober vorlegen. Bis dahin haben Apple und Google Gelegenheit, ihre Stellungnahmen einzureichen. Zu den geplanten Maßnahmen gehört unter anderem, dass App-Entwickler in Zukunft auch auf alternative Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des App Stores hinweisen dürfen. Während Apple darin ein erhöhtes Risiko für Betrugsfälle sieht, verweist die CMA (analog zur Europäischen Union) auf mögliche Vorteile für Verbraucher und eine Stärkung des Wettbewerbs.