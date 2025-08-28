FRITZ!Box 6690 als Pro-Modell künftig auch mit Wi-Fi 7

Im kommenden Monat findet in Berlin die auf Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte spezialisierte Messe IFA statt. In diesem Rahmen werden auch zahlreiche Neuerscheinungen aus relevanten Produktbereichen erwartet. Der ehemals als AVM bekannte und jetzt als FRITZ! firmierende Anbieter von Routern und Smarthome-Geräten will in diesem Rahmen erstmals die neue FRITZ!Box 6690 Pro präsentieren.

Damit sehen wir einen weiteren Kabel-Router, der Wi-Fi 7 unterstützt – bereits heute Vormittag hat Vodafone seinen Ultra Hub 7 angekündigt. Bei der FRITZ!Box 6690 Pro handelt es sich um eine überarbeitete Version der FRITZ!Box 6690 Cable. Das Gerät arbeitet im Tri-Band-Betrieb und verfügt über ein integriertes DOCSIS-Modem für den Einsatz am Kabelanschluss.

Die von FRITZ! angegebenen Übertragungsgeschwindigkeiten liegen bei bis zu 12 Gigabit pro Sekunde. Damit sollen auch in Haushalten mit vielen parallel genutzten Endgeräten stabile Verbindungen möglich sein.

Smarthome-Zentrale mit Zusatzfunktionen

Neben klassischen Router-Funktionen bietet die FRITZ!Box 6690 Pro umfangreiche Funktionen im Bereich der Heimvernetzung. Dazu zählen die für die FRITZ!Box-Modelle üblichen Telefonie-Optionen ebenso wie die Unterstützung gängiger Smart-Home-Standards wie Zigbee, Matter und DECT-ULE. Über diese Schnittstellen können Lampen, Sensoren oder andere Geräte direkt in das Smarthome-System des Herstellers eingebunden werden. Ergänzt wird dies durch weitere Standardfunktionen des Betriebssystems FRITZ!OS, darunter die Möglichkeit zur VPN-Konfiguration, eine Kindersicherung und ein integrierter Mediaserver.

Detaillierte Angaben zum Verkaufsstart und dem Preis der neuen FRITZ!Box 6690 Pro stehen noch aus. Bei FRITZ! vergeht zwischen der ersten Ankündigung und der tatsächlichen Markteinführung gerne auch mal ein größerer Zeitraum. Ausführliche technische Details liegen jedoch bereits vor.

FRITZ!Box 6690 Pro – Technische Daten