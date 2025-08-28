MediathekViewWeb in neuem Design, Küblböck-Story in der ARD

Die Desktop-Anwendung MediathekView liegt seit Juli in Version 14.3.1 vor. Mit ihr lassen sich Inhalte der öffentlich-rechtlichen Mediatheken durchsuchen, speichern und verwalten. Für macOS stehen zwei gänzlich kostenfreie Ausgaben bereit, eine für Intel-Prozessoren und eine für Geräte mit Apple-Chip.

Wer die App nicht installieren möchte, findet mit MediathekViewWeb.de eine browserbasierte Lösung. Die Seite erlaubt eine schnelle Suche über alle Mediatheken hinweg und bietet die Möglichkeit, Videos direkt abzuspielen oder in verschiedenen Qualitätsstufen herunterzuladen.

Das Webangebot präsentiert sich seit gestern in einem neuen, übersichtlicheren Design, das den Zugriff auf Inhalte erleichtert. Auffällig ist vor allem die klarere Navigation, die eine schnelle Auswahl zwischen Stream und Download ermöglicht.

Küblböck-Story in der Mediathek

Auf das überarbeitete Webportal aufmerksam geworden sind wir, weil wir die dreiteilige Dokumentation „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ in der ARD Mediathek aufrufen wollten. Die Serie ist seit dem 26. August verfügbar und widmet sich dem Leben von Lana Kaiser, die 2003 unter dem Namen Daniel Küblböck durch die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde. Kaiser verschwand 2018 während einer Schiffsreise.

Produziert wurde die Reihe im Auftrag von BR und WDR. Sie zeigt nicht nur Ausschnitte aus der Karriere, sondern auch persönliche Seiten. Familienmitglieder, enge Freunde und Künstlerinnen wie Olivia Jones oder Lucy Diakovska erinnern sich an gemeinsame Erlebnisse und geben Einblicke in Kaisers Suche nach Identität. Alle drei Folgen sind rund 40 Minuten lang und bis Ende 2025 in der Mediathek abrufbar.

Trailer: Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser

Format-Vorbild „Jan Delay“

Die ARD hat bereits im Frühjahr ein ähnliches Format veröffentlicht. Unter dem Titel „Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay“ wurde im Mai eine dreiteilige Dokumentation über den Hamburger Musiker gezeigt. Jan Philipp Eißfeldt, besser bekannt als Jan Delay, führte darin selbst durch seine bisherige Karriere. Die Serie beleuchtete sowohl seine frühen Jahre in der Hamburger Hip-Hop-Szene als auch seine Entwicklung zu einem vielseitigen Solokünstler, der Elemente aus Funk, Reggae, Soul und Rock miteinander verbindet.

Trailer: Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay

Mit der Küblböck-Reihe setzt die ARD diesen Kurs fort und bietet erneut einen tiefen Einblick in das Leben einer Person, die Popkultur und Gesellschaft gleichermaßen geprägt hat.