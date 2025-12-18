Recht auf Mindestversorgung: Neue App zur Messung der Bandbreite

Die Bundesnetzagentur hat mit RaVT ein neues Messverfahren eingeführt, mit dessen Hilfe Verbraucher prüfen können, ob ihr Internetanschluss die gesetzlich festgelegte Mindestversorgung erreicht. Die Abkürzung steht für „Recht auf Versorgung mit Telekommunikationsdiensten“ und nimmt somit den Sinn und Zweck der begleitenden Anwendung vorweg.

Das Messverfahren wurde eigens dafür entwickelt, die tatsächliche Leistung von Festanschlüssen mit der durch das Recht auf Versorgung mit Telekommunikationsdiensten gesetzlich vorgegebenen Mindestleistung zu vergleichen. Aktuell sind als Grenzwerte für die Mindestversorgung 15 Megabit pro Sekunde im Download, 5 Megabit pro Sekunde im Upload und eine maximale Latenz von 150 Millisekunden festgelegt.

Mehrere Messungen mit 10 Stunden Abstand

Mithilfe der für macOS, Windows und Linux erhältlichen Software ist es mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand möglich, die vom Internetanbieter bereitgestellte Leistung mit diesen Mindestvorgaben zu vergleichen. Die vollständige Prüfung lässt sich ohne vorherige Registrierung durchführen und kann innerhalb eines Tages abgeschlossen werden. Dabei sind zehn Einzelmessungen vorgesehen, die in zwei Blöcken zu je fünf Messungen durchgeführt werden. Zwischen den beiden Blöcken ist eine Pause von zehn Stunden einzuhalten. Auf diese Weise soll zwischen kurzfristigen Störungen und einer dauerhaft unzureichenden Versorgung unterschieden werden.

Nach Abschluss der Messungen verarbeitet die Software die Daten zu einem Messprotokoll und zeigt an, ob Hinweise auf eine Unterversorgung vorliegen. Falls dies der Fall ist, kann man das Protokoll über ein Kontaktformular an die Bundesnetzagentur übermitteln. Die Behörde will die Angaben anschließend prüfen und darüber entscheiden, ob weitere Ermittlungen erforderlich sind. Gegebenenfalls kann abschließend die formelle Feststellung einer Unterversorgung erfolgen.

Recht auf Mindestversorgung

Seit Dezember 2021 haben Bürger Anspruch auf eine grundlegende Versorgung mit Sprachkommunikation und Internetzugang. Die konkreten Mindestwerte werden von der Bundesnetzagentur regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.