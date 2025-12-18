Begleitspiel zur WM 2026 angekündigt
Nächstes FIFA-Spiel kommt exklusiv zu Netflix
Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird ein neues Spiel in der FIFA-Reihe erscheinen. Spielen wird man den Titel allerdings nur können, wenn man über ein Abo des Videodienstes Netflix verfügt. Der neue FIFA-Titel wird exklusiv über Netflix Games verfügbar sein. Der Vorteil für Netflix-Abonnenten: Das Spiel ist der Ankündigung zufolge für sie ohne zusätzliche Kosten verfügbar, was auch sämtliche In-App-Käufe ausschließen sollte.
Die FIFA-Sonderedition zur WM 2026 wird als neue und vereinfachte Fußballsimulation beschrieben, die bewusst auf einen schnellen Einstieg setzt. Es handelt sich also nicht um eine Rückkehr oder Fortführung des bekannten EA-Titels, sondern um einen speziell in Kooperation mit Netflix entstandenes Projekt, dessen Erstellung das Entwicklerstudio Delphi Interactive übernimmt. Die Wege von Electronic Arts und der lizenzgebenden FIFA haben sich vor drei Jahren getrennt.
Für erfahrene Spieler und Gelegenheitsnutzer
Als Zielgruppe für die WM-Ausgabe von FIFA sehen die Entwickler nicht nur erfahrene Spieler, sondern auch Gelegenheitsnutzer. Man soll den Titel allein oder online gemeinsam mit anderen spielen können. Weitere Details zum Inhalt wollen Netflix und Delphi Interactive im kommenden Jahr nennen. Bekannt ist allerdings jetzt schon, dass sich das neue FIFA-Spiel teil der wachsenden Reihe von Netflix-Spielen für den Fernseher ist. Man kann den Titel auf dem großen Bildschirm spielen und sein Smartphone dabei als Controller verwenden. Zusätzliche Hardware wie eine Set-Top-Box ist nicht erforderlich.
Der FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht in der Kooperation mit Netflix die Möglichkeit, die Markenpräsenz des Verbands im digitalen Spielebereich zu erweitern. Was in diesem Zusammenhang finanziell vereinbart wurde, wird vermutlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen.
Veröffentlichung spätestens im Juni
Mit dem Erscheinen des Spiels darf man spätestens Anfang Juni 2026 rechnen. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen und findet zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli statt.
FIFA – nein danke.
Gut, dass sie EA von denen getrennt hat.
Und wieso ist EA nun besser als FIFA? Du weißt aber schon von wem EA aufgekauft wurde?
EA und die FIFA sind wie Pest und Cholera.
Die nehmen sich nicht viel.
EA, mit ihrer unsäglicher Lootboxen-Glücksspiel-Masche, die sich auch an Kinder und Jugendliche richtet. Da ist es passend, dass sie von Saudi-Arabien und Trumps korrupten Schwiegersohn aufgekauft wurden.
FIFA, weil sie noch mehr vom FIFA Ultimate Team Kuchen abhaben wollten und jetzt 3 Jahre lang nichts mehr bekommen. Die probieren es mit einem neuen Entwickler, aber werden damit garantiert auf die Nase fallen. EAs Spiele treten seit Jahren auf der Stelle, aber sie haben halt auch 30 Jahre Vorsprung.
Spätestens nach dem schw*nz l*tschen der FIFA bei Trump sollte jedem klar sein wie der Verein tickt! Ich bin froh darüber das ich einen Großteil der WM im Urlaub bin und zumindest 2 Wochen von dem Zirkus nichts mitbekommen muss. Ich liebe Fußball! Aber die Nationalmannschaft hat mich nie wirklich interessiert und somit geht die WM auch mehr oder weniger an mir vorbei.
Spielt man da dann Fussball oder ist das eher so ein Mafia Spiel?
Sehr geiler Kommentar :-D Made my Day
Das ist genau das, was alle Netflix Kunden schon immer wollten. Ich finde eine weitere Preiserhöhung um 50% daher angemessen.
NET FLIX SPORTS… it’s in the game!
oder so ähnlich