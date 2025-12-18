Nächstes FIFA-Spiel kommt exklusiv zu Netflix

Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird ein neues Spiel in der FIFA-Reihe erscheinen. Spielen wird man den Titel allerdings nur können, wenn man über ein Abo des Videodienstes Netflix verfügt. Der neue FIFA-Titel wird exklusiv über Netflix Games verfügbar sein. Der Vorteil für Netflix-Abonnenten: Das Spiel ist der Ankündigung zufolge für sie ohne zusätzliche Kosten verfügbar, was auch sämtliche In-App-Käufe ausschließen sollte.

Die FIFA-Sonderedition zur WM 2026 wird als neue und vereinfachte Fußballsimulation beschrieben, die bewusst auf einen schnellen Einstieg setzt. Es handelt sich also nicht um eine Rückkehr oder Fortführung des bekannten EA-Titels, sondern um einen speziell in Kooperation mit Netflix entstandenes Projekt, dessen Erstellung das Entwicklerstudio Delphi Interactive übernimmt. Die Wege von Electronic Arts und der lizenzgebenden FIFA haben sich vor drei Jahren getrennt.

Für erfahrene Spieler und Gelegenheitsnutzer

Als Zielgruppe für die WM-Ausgabe von FIFA sehen die Entwickler nicht nur erfahrene Spieler, sondern auch Gelegenheitsnutzer. Man soll den Titel allein oder online gemeinsam mit anderen spielen können. Weitere Details zum Inhalt wollen Netflix und Delphi Interactive im kommenden Jahr nennen. Bekannt ist allerdings jetzt schon, dass sich das neue FIFA-Spiel teil der wachsenden Reihe von Netflix-Spielen für den Fernseher ist. Man kann den Titel auf dem großen Bildschirm spielen und sein Smartphone dabei als Controller verwenden. Zusätzliche Hardware wie eine Set-Top-Box ist nicht erforderlich.

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht in der Kooperation mit Netflix die Möglichkeit, die Markenpräsenz des Verbands im digitalen Spielebereich zu erweitern. Was in diesem Zusammenhang finanziell vereinbart wurde, wird vermutlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Veröffentlichung spätestens im Juni

Mit dem Erscheinen des Spiels darf man spätestens Anfang Juni 2026 rechnen. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen und findet zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli statt.