macUSB erleichtert das Erstellen von macOS-Installationsmedien

Wer ältere Macs neu aufsetzen oder reparieren möchte, stößt bei aktuellen Macs mit Apple-Prozessoren oft auf Hürden. Klassische Terminalbefehle schlagen fehl, alte Installer lassen sich wegen abgelaufener Zertifikate nicht mehr nutzen oder Werkzeuge sind nicht kompatibel.

Die Open-Source-Anwendung macUSB setzt genau hier an und automatisiert die Erstellung bootfähiger USB-Installationsmedien für macOS und frühere OS-X-Versionen.

Kompatibel mit neuen und alten Systemen

Die Anwendung erkennt selbstständig die macOS-Version der ausgewählten Installationsdatei, formatiert den USB-Datenträger und kopiert die benötigten Dateien. Unterstützt werden sowohl klassische .dmg-Images als auch originale .app-Installer. Für ältere Systeme wie High Sierra oder Mojave wendet das Programm automatisch Korrekturen an, damit diese trotz abgelaufener Apple-Zertifikate weiterhin startfähig bleiben.

Getestet wurde die Erstellung von Installationsmedien für macOS-Versionen von Tahoe bis hin zu OS X Lion. Nicht unterstützt werden macOS Sierra und OS X Mavericks, da hier technische Probleme auftreten, die zu Instabilitäten führen können. Diese Systeme blockiert die Anwendung bewusst, um Schäden am Host-System zu vermeiden.

Voraussetzungen, Sicherheit und Herkunft des Projekts

Vorausgesetzt wird ein Mac mit macOS Sonoma ab Version 14.6 sowie mindestens 15 Gigabyte freiem Speicherplatz. Der USB-Datenträger sollte mindestens 16 Gigabyte fassen, idealerweise mit USB-3-Standard. Da macUSB nicht mit einer kostenpflichtigen Entwicklersignatur versehen ist, muss die Anwendung beim ersten Start manuell in den Systemeinstellungen freigegeben werden. Für den Schreibzugriff auf externe Datenträger ist zusätzlich eine explizite Zustimmung erforderlich.

Das Projekt ist quelloffen und in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Englisch und Französisch. Grundsätzlich richtet sich macUSB an Anwender, die ältere Apple-Hardware weiterhin betreiben oder warten möchten.

