Rechnender Notizzettel: Soulver 3 mit neuen Funktionen

Gemessen an der Aktivität ihres Entwicklers erwähnen wir die Mac-Anwendung Soulver 3 auf ifun.de eigentlich viel zu selten. Der rechnende Notizblock wurde seit dem vergangenen Januar knappe 20 Mal mit neuen Funktionen versorgt und hat auch in seiner jüngsten Aktualisierung auf Ausgabe 3.4.15 wieder substanzielle Verbesserungen vorzuweisen.

So lassen sich nun auch Flughafen-Abkürzungen zum Setzen von Zeitzonen und der Berechnung von Ortszeiten einsetzen. Im offiziellen Changelog werden dafür die Beispiele ‚9am SFO to JFK‘ und ‚time at LHR‘ angeführt.

Ebenfalls neue ist die Unterstützung für die unter anderem vom US-Militär genutzten Zeitangaben im Format ‚1945h‘, sowie die Auswertung der Schlagwörter „midday“, „noon“ und „midnight“ als Zeitangaben.

Zudem wurde das Rechnen mit Jahren verbessert: Eingaben wir ‚2021 – 33 years‘ werden jetzt korrekt als Jahre und nicht mehr als Tausender-Rechnung mit Trennzeichen berechnet.

Für schnelle Rechnungen aller Art

Soulver 3 ist unglaublich umfangreich – ein Blick in die Dokumentation lohnt sich auch für Anwender, die die App schon länger auf ihren Systemen beherbergen – und eignet sich für Rechnungen, die nicht nur aus Zahleneingaben, sondern auch aus begleitenden Kommentaren bestehen.

Ob Reisevorbereitung, Wohnungskauf oder die Einkaufsliste für die nächste Renovierung: In Soulver können Verbrauchs-, und Notarkosten ebenso übersichtlich über den Daumen kalkuliert werden, wie Flug- und Hotelpreise (wenn denn mal wieder die Reisezeit anbrechen sollte).

Anwender können Zwischenergebnisse in Variablen übertragen und mit diesen weiter rechnen. Währungen lassen sich im Fließtext umrechnen, per Schlagwort einfach runden und mit einfachen Befehlen um Prozentrechnungen ergänzen.

Soulver ist 20 MB groß, lässt sich 30 Tage kostenfrei ausprobieren und kostet bei Gefallen einmalig 30 Euro.