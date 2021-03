Apple TV+: In „Roar“ lässt Apple Frauen brüllen

Unter dem Arbeitstitel „Roar“ hat Apple eine neue Anthologie-Serie in Auftrag gegeben, die den Katalog des hauseigenen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ mit neuen Inhalten bestücken wird. Die in sich abgeschlossenen Kurzgeschichten setzten dabei auf starke weibliche Charaktere – nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera.

Neben den Nicole Kidman (The Undoing, Top of the Lake) und Bruna Papandrea (Big Little Lies, Gone Girl), die als ausführende Produzenten mit von der Partie sind, zeichnen Liz Flahive (Homeland, Glow) und Carly Mensch (Glow, Weeds, Nurse Jackie, Orange is the New Black) für die Drehbuchvorlagen verantwortlich.

Acht 30-minütige Episoden

Apple selbst beschreibt die Serie, die auf der gleichnamigen Kurzgeschichten-Sammlung von Cecelia Ahern basiert als facettenreiche Geschichten, die aus einer „einzigartig weiblichen Sichtweise“ erzählt werden. Geplant sind acht halbstündige Episoden, die unter anderem mit Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever und Alison Brie besetzt werden sollen.

Dem jetzt angekündigten Projekt dürften weitere mit ähnlicher Färbung folgen. So hat Apple einen längeren Deal mit den beiden Showorunnern Liz Flahive und Carly Mensch gezeichnet – „Roar“ ist lediglich das erste bislang spruchreife Ergebnis.

Ab Sommer bei Apple TV+

Ihr Debüt wird die Kurzgeschichten-Serie noch in diesem Sommer haben und soll dann zusammen „Physical“ auf Apple TV+ starten. Ein weiteres Apple Original, das die weibliche Besetzung der Hauptrolle unterstreicht.

Erst in der vergangenen Woche hatte Apple neue Inhalte zum „Women’s History Month“ im März angekündigt. Zum bevorstehenden, Internationalen Frauentag am 8. März wird das Unternehmen zudem eine neue Apple Watch-Herausforderung an den Start bringen – ifun.de berichtete.