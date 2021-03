Apple vs. Epic: Prozess ab Mai im YouTube-Livestream

Wird Apple den im App Store aktiven Entwicklern die Möglichkeit einräumen müssen, ihre Anwendungen an Apples Abrechnungssystem vorbei und ohne die bislang fällige Umsatzbeteiligung verkaufen zu können?

Stein des Anstoßes: Epic verkaufte am App Store vorbei

Wird langfristig vielleicht sogar ein App-Vertrieb außerhalb des App Stores möglich werden? Eine Alternative zum Software-Kaufhaus, die Apple zur Verfügung stellen muss, um so auch all jenen Entwicklern die Möglichkeit einzuräumen Apps für das iPhone anzubieten, die nicht mit Apples Regelwerk harmonieren (können)?

Fragen, die in dem bevorstehenden Verfahren zwischen Apple und dem Spiele-Anbieter Epic zwar nicht abschließend beantwortet werden, allerdings dürfte der mit Spannung erwartete Rechtsstreit die ersten Weichen für regulierende Eingriffe in den USA stellen. Hinter Epic haben sich große Unternehmen wie Spotify, Sygic, Deezer und die für zahlreiche Dating-Portale verantwortliche Match Group in Stellung gebracht und stützen dem Präzedenzfall des Spiele-Anbieters den Rücken.

Startschuss fällt am 3. Mai

Dieser wird in der 18. Kalenderwoche, am Montag den 3. Mai vor dem United States District Court for the Northern District of California beginnen und besitzt noch keinen Endtermin. Nach Einschätzungen des Gerichtsbeobachters Florian Mueller ist eine Prozessdauer von drei bis fünf Wochen wahrscheinlich. Diese wird stark davon abhängen wie viele Beweisstücke beide Parteien vorlegen werden.

Per YouTube im Audio-Livestream

Interessant ist: Die Auseinandersetzung zwischen Apple und Epic wird sich live mitverfolgen lassen. So wird der offizielle YouTube-Kanal des Gerichts zwar kein Videoclip zur Verfügung stellen, wohl aber einen Audio-Livestream anbieten, über den die Öffentlichkeit den Prozess im Mai mitverfolgen können wird.