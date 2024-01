Studie: Google-Suchergebnisse werden nachweislich schlechter

Is Google Getting Worse? Eine Frage, die Forschende an der Bauhaus-Universität Weimar nicht nur gestellt, sondern im Rahmen einer einjährigen Untersuchung auch klar mit Ja beantwortet haben.

Janek Bevendorff, Matti Wiegmann, Martin Potthast, und Benno Stein machen damit greifbar, was sich bei vielen Internetnutzern vor allem als Bauchgefühl manifestiert hat: Googles Suchergebnisse scheinen inzwischen nur noch dann eine gewisse Relevanz zu besitzen, wenn man Produkte kaufen möchte und die Suche bemüht, um entsprechende Händler zu finden.

In allen anderen Bereichen scheint Google immer häufiger minderwertige Ergebnisse zu präsentieren. Eine Entwicklung, die durch die Verfügbarkeit von KI-Textgeneratoren noch beschleunigt werden dürfte, aber auch schon vor ChatGPT durch hochoptimierte Affiliate-Inhalte und aggressive SEO-Suchmaschinenoptimierung forangetrieben wurde.

Minderwertige Inhalte überrepräsentiert

Den Einfluss von Affiliate-Inhalten auf Googles Suchergebnisse haben die Forscher in einem einjährigen Vergleich ermittelt, in dessen Verlauf die Ergebnisse von Google, Bing und DuckDuckGo für Suchanfragen zu über 7000 Produkt-Rezensionen beobachtet wurden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass alle Suchmaschinen erhebliche Probleme mit hochgradig optimierten Affiliate-Inhalten haben. Dies gilt vor allem für vorgebliche „Produktbesprechungen“.

Affiliate-Spam dominiert

So ist den Forschern aufgefallen, dass nur eine geringe Anzahl von Online-Rezensenten auf so genanntes Affiliate-Marketing setzt, in den Suchergebnissen jedoch fast ausschließlich Affiliate-Angebote auftauchen. Alle Suchmaschinen scheinen dabei Opfer von groß angelegten Affiliate-Link-Spam-Kampagnen zu sein.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Suchmaschinen qualitativ minderwertigen, massenproduzierten Kommerz-Inhalten deutlich mehr Aufmerksamkeit widmen als ihnen zustehen sollte.