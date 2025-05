Recents und Blankie: Schnellzugriff- und Geräusche-App aktualisiert

Zwei kostenlose Mac-Anwendungen haben kürzlich Aktualisierungen erhalten, die ihren Funktionsumfang verbessern und die Nutzung unter Apples aktuellem macOS-Betriebssystem erleichtern sollen.

Schnellzugriff auf zuletzt bearbeitete Dateien

Die Anwendung Recents richtet sich an Nutzer, die häufig mit mehreren Programmen und Dokumenten arbeiten. Der Schnellstarter zeigt direkt nach dem Start eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen sowie der darin geöffneten Dateien an. So lässt sich laut Entwickler ein direkter Wiedereinstieg in die Arbeit ermöglichen – ohne die jeweiligen Programme zunächst manuell starten zu müssen.

Das Update auf Version 2.4 stellt die Kompatibilität mit macOS Sequoia her. Außerdem wurde die Einstellungsansicht überarbeitet und vereinfacht. Die App benötigt weiterhin den sogenannten „Vollzugriff“ auf das Dateisystem, um alle relevanten Dokumente identifizieren zu können. Nach dem Start lässt sie sich über einen frei konfigurierbaren Kurzbefehl aufrufen und lebt in der Menüleiste des Systems. Zwei verschiedene Darstellungen – als Symbolansicht oder Listenform – stehen zur Verfügung. Unterstützt werden neben dem systemweiten Dunkelmodus auch die Schnellvorschau Quick Look.

Hintergrundgeräusche individuell gestalten

Die Anwendung Blankie wurde mit Version 1.0.7 um eine deutschsprachige Oberfläche ergänzt und bietet Nutzern eine Auswahl an 14 Klangspuren. Diese lassen sich beliebig kombinieren, anpassen und speichern. Ziel sei es laut Entwickler, eine akustische Umgebung zum Entspannen, Arbeiten oder Einschlafen zu schaffen.

Zu den verfügbaren Klängen zählen unter anderem Regen, Wind und Straßenlärm, aber auch Varianten wie Weißes oder Rosa Rauschen. Die App lässt sich laut Anbieter vollständig offline nutzen und verarbeitet keine personenbezogenen Daten. Darüber hinaus ist keine Registrierung nötig. Die quelloffene Software steht im Mac App Store und auf GitHub zur Verfügung. Eine künftige Version soll auch eigene Audiodateien unterstützen.