waipu.tv Perfect Plus im Paket mit Netflix günstiger als Netflix allein

Wer waipu.tv zusammen mit Netflix bucht, kann die beiden Videoangebote als Paket vorübergehend zum halben Preis erhalten. Das besondere an der aktuellen Aktion von waipu.tv ist die Tatsache, dass das Angebot nicht auf das günstigste Netflix-Paket mit Werbung beschränkt ist, sondern ihr auch die größeren Abo-Varianten von Netflix entsprechend günstiger erhalten könnt.

Die Voraussetzungen lauten dabei, wie wir es von waipu.tv kennen. So gilt das Angebot zunächst einmal nur für neu registrierte Kunden und zudem ist der Aktionspreis auf zwölf Monate Laufzeit definiert. Ihr müsst das Abo also zunächst für ein volles Jahr abschließen. Wenn ihr die beiden Videodienste darüber hinaus weiter nutzen wollt, müsst ihr anschließend den regulären Monatspreis bezahlen. Die Kündigung ist dann allerdings auch auf monatlicher Basis möglich.

Günstiger als Netflix Standard alleine

Wenn wir oben von waipu.tv reden, meinen wir deren Abo-Option „Perfect Plus“. Regulär kostet dieses kombinierte Internet-TV- und Mediatheks-Angebot allein schon 14,99 Euro im Monat. Die drei verfügbaren Netflix-Abos liegen offiziell bei Monatspreisen von 4,99 Euro, 13,99 Euro oder 19,99 Euro.

Dementsprechend macht ihr „Gewinn“ und bekommt waipu.tv Perfect Plus quasi kostenlos dazu, wenn ihr euch für die Kombination mit Netflix Standard oder Netflix Premium entscheidet.

waipu.tv Perfect Plus: IP-TV und Mediatheken

waipu.tv Perfect Plus ist die attraktivste und vermutlich auch am meisten genutzte Variante der Abo-Angebote des Videodienstes. Ihr bekommt hier per Internetverbindung Zugriff auf das Live-Programm von mehr als 300 Fernsehsendern, davon über 290 in HD-Qualität. Im Angebot von waipu.tv sind inzwischen auch mehr als 70 Pay-TV-Sender enthalten, darunter Kanäle wie SYFY HD, Universal TV HD, WB TV Film, RTL Crime oder die Krimikanäle von ARD und ZDF.

Ergänzend dazu hält die von waipu.tv angebotene Mediathek mittlerweile mehr als 40.000 Filme und Serienfolgen zum On-Demand-Abruf bereit. Darüber hinaus ist im Abonnement von waipu.tv Perfect Plus ein persönlicher Aufnahmespeicher von 150 Stunden enthalten.