Recent File Picker hält aktuelle Dateien für schnellen Zugriff bereit

Der Entwickler Christian Konrad hat bereits mit Anwendungen wie HokusFokus und Nibbles auf sich aufmerksam gemacht. Ganz neu ist Konrad jetzt mit seinem Recent File Picker am Start. Die App will die Produktivität am Mac steigern, in dem sie die aktuell hinzugefügten oder bearbeiteten Dateien für den schnellen Zugriff im Notch-Bereich des Mac bereithält.

Als Anwender kann man dabei selbst festlegen, auf welche Dateien man auf diesem Weg schnell zugreifen will. Man wählt hierfür einfach aus, welche Ordner die App überwachen beziehungsweise über den Notch-Bereich verfügbar machen soll. Klassiker wären hier Standardverzeichnisse wie der Downloads-Ordner oder der Schreibtisch von macOS. Letztendlich steht es aber jedem Nutzer frei, beliebige Ordner auf dem Computer auf diese Weise schnell erreichbar zu machen.

Dateiablage wird automatisch eingeblendet

Um auf die im Notch-Bereich hinterlegten Verzeichnisse zuzugreifen, muss man lediglich die Maus dort oben hin bewegen. Die Benutzeroberfläche der App klappt dann in Form eines Halbkreises auf und erlaubt es, die gesuchte Datei auszuwählen und per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle beziehungsweise ins gerade aktive Dokument zu ziehen. Auf die Größe des Halbkreises kann man über die Einstellungen der App Einfluss nehmen und zwischen den Varianten „klein“, „mittel“ und „groß“ wählen

Die Anwendung arbeitet automatisch so, dass neu erstellte, geänderte oder heruntergeladene Dateien stets an erster Stelle in der Dateiliste angezeigt werden. Mithilfe von Pfeiltasten kann man sich dann durch die Liste der Dateien klicken.

Mit einem Verzeichnis immer kostenlos

„Recent File Picker“ lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und im Zusammenspiel mit einem überwachten Ordner auch dauerhaft und ohne Gebühren verwenden. Kosten entstehen nur dann, wenn man die App in Verbindung mit mehreren Verzeichnissen verwenden will. In diesem Fall muss man die Vollversion zum Preis von 9,99 Euro per In-App-Kauf erwerben.