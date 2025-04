KI-Diktiergeräte: PLAUD Note und NotePin starten in Deutschland

Das auf KI-Diktiergeräte spezialisierte Unternehmen PLAUD.AI startet den Verkauf seiner Produkte in Deutschland. Die Kombination aus hochwertigen Audio-Recordern und ergänzender KI-App ist damit gut ein halbes Jahr nach dem Start in den USA ab sofort auch hierzulande erhältlich.

PLAUD Note und NotePin

Die Geräte von PLAUD.AI sollen die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Alltag und im Beruf erleichtern und zeichnen dafür nicht nur Gespräche auf, sondern analysieren diese auch automatisch. Dabei ordnet die KI Stimmen zu und erstellt Protokolle sowie Zusammenfassungen. Dies soll die Nachbereitung von Gesprächen und Meetings vereinfachen und zeitaufwendige manuelle Mitschriften überflüssig machen.

Aktuell bietet das Unternehmen zwei Hauptprodukte an: den tragbaren NotePin und den flachen Note für das iPhone. Der NotePin soll durch sein Design flexibel einsetzbar sein und bietet eine kontinuierliche Aufnahmedauer von bis zu 20 Stunden. Der Note hingegen ist aufgrund seiner flachen Bauweise besonders alltagstauglich und soll bis zu 30 Stunden aufnehmen können.

PLAUD.AI richtet sich an Anwender, die ihre beruflichen und privaten Gespräche erfassen und auswerten möchten. Die Geräte PLAUD Note und PLAUD NotePin bieten eine einfache Bedienung per Knopfdruck. Dabei sollen die eingebauten Mikrofone auch in lauten Umgebungen klare Aufzeichnungen ermöglichen. Die gespeicherten Daten lassen sich in der PLAUD-App durchsuchen und mit der Funktion „Ask AI“ gezielt nach Informationen filtern. Zudem können Nutzer ihre Aufzeichnungen mit Mind Maps visualisieren und so Gedanken verknüpfen sowie Ideen weiterentwickeln.

PLAUD.AI unterstützt 112 Sprachen sowie die Erkennung branchenspezifischer Fachbegriffe. Dies soll die Einsatzmöglichkeiten im internationalen und professionellen Kontext erweitern. Die Anwendung reicht von privaten Notizen und Einkaufserinnerungen bis hin zur Aufzeichnung von Geschäftsgesprächen und Meetings.

Transkriptionsminuten und Abo-Modelle

PLAUD.AI bietet verschiedene Kontingente für Transkriptionsminuten an. Für 9,90 Euro erhalten Nutzer 6.000 Minuten. Das Jahresabo für 89 Euro stellt monatlich 1.200 Minuten zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es ein unbegrenztes Jahresabonnement zum Preis von 249,99 Euro, das uneingeschränkte Transkriptionsmöglichkeiten bietet.