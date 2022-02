Readdle und MacPaw mit Statements zum Krieg in der Ukraine

Nach MacPaw und Setapp haben mittlerweile auch die in der Ukraine ansäßigen Entwickler von Readdle ein Update mit Blick auf die Auswirkungen des Kriegs auf ihr Software-Angebot veröffentlicht.

Readdle zeichnet für Anwendungen wie PDF Expert, Spark, Documents, Scanner Pro und Calendars verantwortlich und zählt mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter, die zumindest teilweise auch in den Stammhäusern des Unternehmens in Odessa und Kiew beschäftigt sind.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt der Stellungnahme zufolge derzeit auf der Sicherheit und dem Wohlergehen sämtlicher Mitarbeiter und deren Familien. Man habe sich bereits in den Wochen zuvor auf das Schlimmste vorbereitet und sehe sich diesbezüglich gut aufgestellt.

Auch hinsichtlich der Fortführung der Geschäfte sieht Readdle bis auf weiteres keine Probleme. So sei man international in mehr als elf Ländern vertreten und könne versichern, dass die hauseigenen Softwareangebote unterbrechungsfrei weiterlaufen. Der Unternehmensgründer merkt diesbezüglich an, dass die gesamte kritische Infrastruktur von Readdle voll funktionsfähig ist und es bei allen für Kunden relevanten Funktionen keinerlei Unterbrechungen geben werde. Das Unternehmen habe weiterhin einen großen Teils seines Teams in der Ukraine und wolle weiterhin in das Land und die Zukunft seiner Menschen investieren.

MacPaw hat sein Statement von vergangener Woche mittlerweile unter anderem um eine Stellungnahme des Firmengründers Oleksandr Kosovan erweitert. Dieser betont in seiner Ansprache, dass sich sämtliche unterschiedlichen politischen Strömungen in der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges vereinigt haben und gemeinsam für die Freiheit ihrer Heimat kämpfen.

Oleksandr Kosovan, CEO of MacPaw:

Russia invaded our country and has been bombing civilians in acts of unprecedented violence. Still, we're more united than ever, ready to fight for our home.

Ukraine will resist! #StopRussianAggression #StandWithUkraine #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/pmBbjKJXxt

— MacPaw 🇺🇦 (@MacPaw) February 27, 2022