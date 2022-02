MacBook Folio: Spekulationen um ein faltbares Apple-Notebook

Hinter Namensgebungen wie „MacBook Folio“ verstecken sich derzeit die jüngsten Spekulationen um Apple-Aktivitäten im Bereich der Geräte mit klappbaren Bildschirmen. Wir haben ja bereits von faltbaren iPhones und iPads gehört, der letzte Schrei ist nun ein MacBook, das komplett aufgeklappt als vollflächiger (Touch-) Bildschirm oder auch als Notebook mit virtueller Tastatur verwendet werden kann.

Spekulationen in dieser Richtung gab es in letzter Zeit aus verschiedenen Ecken, wenngleich damit verbunden stets betont wurde, dass ein derartiges Produkt frühestens in drei oder vier Jahren zu erwarten wäre. In seinem Kundenbrief vom vergangenen Wochenende stimmt auch der in Apple-Dingen gewöhnlich gut vernetzte Bloomberg-Autor Mark Gurman in diesen Chor mit ein und teilt mit, dass er gehört habe, dass Apple in diesem Bereich tatsächlich bereits experimentiert habe.

Hierzu ist wohl anzumerken, dass es wohl eher verwundern müsste, wenn Apple in derartigen Kategorien keine Experimente unternehmen würde. Ob dabei dann am Ende tatsächlich etwas rauskommt, muss wohl die Zeit zeigen. Gurman spricht mit Blick auf die Apple-Versuche von einem Gerät mit 20 Zoll Bildschirmgröße, bei dem die eine Hälfte des Bildschirm im Klappzustand als virtuelle Tastatur fungiert.

MacBook Folio als Designstudie

Das Designstudio ADR unterstützt dabei, wenn man sich ein derartiges Konzept bildlich vorstellen will. Inwieweit sich eine derartige Touch-Tastatur aber auch in der Praxis als erfolgreich durchsetzen kann, darf durchaus hinterfragt werden. Wir haben hierzu nicht nur die zumindest mit aktuellen Technologien nur sehr eingeschränkt nutzbare Bildschirmtastatur auf dem iPad vor Augen, sondern denken besonders auch an die über vier Jahre währenden Differenzen zwischen Apple und seinen Kunden hinsichtlich der zeitweilig verfügbaren „Butterfly-Tastatur“ und der Touch Bar als Ersatz für die Funktionstasten. Wohl nicht ohne Grund setzt Apple mittlerweile wieder auf „echte“ Tasten mit einer Mechanik nach dem klassischen Scherenprinzip.

Die Bilder im Artikel stammen ebenso wie das Video unten von ADR Design.