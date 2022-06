Raspberry Pi Pico W: Mini-Bastelcomputer kostet 8 Euro

Um die Einbindung ins Heimnetzwerk kümmert sich der von Infineon produzierte Funkchip CYW43439 , der eigentlich auch in der Lage ist Bluetooth Classic und Bluetooth Low-Energy zur Verfügung zu stellen. Aktuell ist die Bluetooth-Konnektivität des Raspberry Pi Pico W jedoch noch deaktiviert, dies könnte sich in naher Zukunft zwar ändern, konkrete Aussagen gibt es diesbezüglich jedoch noch nicht.

Insert

You are going to send email to