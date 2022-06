BetterTouchTool: Jetzt mit Support für Elgatos Stream Deck

Wie dies dann in der Umsetzung aussieht hat BetterTouchTool-Entwickler Andreas Hegenberg in diesem Support-Eintrag der offiziellen BetterTouchTool-Dokumentation demonstriert.

In der jüngst veröffentlichten Version 3.8 hat das BetterTouchTool jetzt die (noch experimentelle) Unterstützung für die von Elgato angebotenen Stream-Deck-Tastaturen integriert. Bei den Stream Decks handelt es sich um Eingabegeräte mit LCD-Tasten, die sich in erster Linie an Streamer, Videoproduzenten und Medienschaffende wie Podcaster richten, die live zwischen Szenen, Kamera-Einstellungen und Mikrofon-Setups hin und her schalten müssen.

Insert

You are going to send email to