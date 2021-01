Raspberry Pi Pico: Neuer Microcontroller für 3,95 Euro

Die für den beliebten Bastelcomputer Raspberry Pi verantwortliche Raspberry Pi Foundation hat mit dem Raspberry Pi Pico heute einen neuen Microcontroller vorgestellt, der im deutschen Fachhandel mit einem Verkaufspreis von 3,95 Euro ausgezeichnet ist.



Das Herz des Raspberry Pi Pico ist ein Chip aus Eigenentwicklung. Der so genannte RP2040 misst 7mm × 7mm und verwaltet 30 GPIO-Pins, von denen sich vier für analoge Inputs nutzen lassen.

Der Raspberry Pi Pico ist damit nicht viel mehr als ein kostengünstiges Breakout-Board für den RP2040, das diesen mit 2MB Flash-Speicher und einem Spannungswandler versieht. Dieser unterstützt Eingangsspannungen von 1,8-5,5V und ermöglicht so die flexible Stromversorgung des Boards.

Alle Informationen zum Raspberry Pi Pico, inklusive der Pinouts und Board-Spezifikationen lassen sich auf dieser Sonderseite einsehen. Programmiert wird der Microcontroller wahlweise per MicroPython oder C bzw. C++.

Die Feature-Liste des neuen Raspberry Pi Pico liest sich wie folgt: