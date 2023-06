Raspberry Pi Pico W kann jetzt auch Bluetooth

Die offizielle Dokumentation zum Raspberry Pi Pico W findet sich hier . Wer sich fragt, was man mit dem Mini-Computer so alles anstellen kann, schaut sich auf Seiten wie HowTo Electronics , All3DP oder Elektronik-Kompendium um. Dort findet sich beispielsweise Inspiration zum Bau Thermometern, Wetterstationen und sogar einem Mini-Flipper.

Vor einem Jahr haben wir über den Verkaufsstart des Raspberry Pi Pico W berichtet, der hierzulande für um die 7 Euro erhältlich ist. Das „W“ im Produktname des Mini-Computers steht für „Wireless“, was sich bislang ausschließlich auf die integrierte WLAN-Funktion bezogen hat. Jetzt liefert das Raspberry-Pi-Team Bluetooth für den Pico W nach. Die zusätzliche Funktion setzt keinen Neukauf voraus, sondern lässt sich per Update nachrüsten.

