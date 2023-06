Tatort-Game: SWR veröffentlicht chatbasiertes Browserspiel

Wer sich für die Hintergründe des SWR-Projekts interessiert, erhält im Rahmen des bereits im Mai veröffentlichen Zwischenberichts „ Der Tatort – How To & Learnings “ umfassende Infos rund um den Entwicklungsprozess und die ersten Prototypen des Spiels.

Inhaltlich dreht sich das Tatort-Game des SWR um einen Mord in der Heimatstadt des Sendes. Im Brunnen am Stuttgarter Eugensplatz wird eine Leiche gefunden und die Spieler unterstützen die TV-Kommissare Lannert und Bootz bei ihren Ermittlungen.

Mit dem Tatort-Game hat der Südwestrundfunk sein erstes chatbasiertes Krimi-Spiel gestartet. Eigentlich sollte es erst am Sonntag gemeinsam mit dem neuen neuen TV-Tatort des SWR „Die Nacht der Kommissare“ losgehen, doch steht das Browser-Spiel bereits jetzt bereit und Tatort-Fans können wahlweise am Desktop oder auf Mobilgeräten ermitteln.

Insert

You are going to send email to