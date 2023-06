Netflix TUDUM: Ausblick auf kommende Videos und Spiele

Netflix begeht sein globales Fan-Event TUDUM in diesem Jahr wieder live. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen Jahren ausschließlich virtuell stattgefunden hat, sollen sich am Samstag mehrere Tausend Netflix-Nutzer im brasilianischen São Paulo treffen. Begleitend wird die Veranstaltung auch weltweit über YouTube übertragen.

Seinen Namen hat das TUDUM-Event von dem Sound, der beim Start einer Serie oder eines Films auf Netflix jeweils erklingt. Im Vordergrund der Veranstaltung stehen exklusive Neuigkeiten rund um den Videodienst und die kommenden über Netflix verfügbaren Inhalte.

Im Rahmen von TUDUM verbunden versprechen die Verantwortlichen nie zuvor gesehenes Filmmaterial und neue Trailer. Netflix will dabei nicht nur Lust auf kommende Serien und Filme machen, sondern lässt auch durchblicken, dass das Thema Spiele seinen festen Platz im Rahmen der Veranstaltung hat.

Die dreitägige Veranstaltung wird vom 16. bis 19. Juni im Biennale-Pavillon des Ibirapuera Parks in São Paulo abgehalten. Die Besucher sollen dort Netflix zufolge auf 2000 Quadratmetern Fläche nicht nur alle möglichen Aktivitäten, Spiele, Livemusik und mehr genießen, sondern auch ihre Lieblingsstars aus nächster Nähe erleben.

Am Samstagabend bei Netflix Deutschland

Netflix-Interessierte in Deutschland können sich den Samstagabend von 22:30 Uhr bis circa 1 Uhr im Kalender markieren. Dann sollen die interessantesten Programmpunkte des diesjährigen TUDUM-Events über die hiesige Netflix-Seite bei YouTube übertragen werden. Unter anderem sind dabei Gal Dadot, Arnold Schwarzenegger, Sam Hargrave, Omar Sy und Chris Hemsworth mit von der Partie. Inhaltlich wird es Neues zu Netflix-Produktionen wie Lupin, Avatar: The Last Airbender, Lupin, Emily in Paris, Squid Game: The Challenge, Stranger Things und nicht zuletzt auch zur kommenden sechsten Staffel der Serie „Black Mirror“ geben.