Als Deko oder zur Entspannung

Rainaissance und Virtual Snow: Schneeflocken für den Mac-Bildschirm
Rainaissance lässt es auf dem Mac-Bildschirm regnen oder schneien. Das sieht erstmal nach alberner Spielerei aus, doch der Entwickler der App hat deutlich mehr damit im Sinn. Rainaissance soll es seinen Nutzern ermöglichen, ansprechende Simulationen zu erstellen, mit deren Hilfe man die Konzentration am Rechner steigern kann oder den Kopf frei bekommt. Optional kann man die grafischen Animationen um Regengeräusche ergänzen.

Rainaissance 816

Das ist ohne Frage eine recht spezielle Geschichte. Wer sich drauf einlässt, bekommt mit Rainaissance vermutlich die beste und ausgefeilteste Simulations-App in dieser Kategorie. Zunächst einmal kann man zwischen klassischem Regen, Tropfen, die von der oberen Bildschirmkante herunterfallen oder gleichmäßigem Schneefall wählen. Der Entwickler ist dabei besonders stolz darauf, dass die Regentropfen realistisch spritzen, wenn sie am Boden der macOS-Fenster aufschlagen.

Die gewählte Niederschlagsart lässt sich dabei bis ins letzte Detail konfigurieren. So kann man beispielsweise die Stärke von Regen oder Schneefall, die Geschwindigkeit der Tropfen beziehungsweise Flocken und deren Winkel anpassen. Ergänzend dazu bietet Rainaissance die Möglichkeit, den visuellen Eindruck um eine Auswahl von Ambient-Sounds wie verschiedene Regenarten oder Gewitterstimmung zu ergänzen.

Rainaissance lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Für die Vollversion hat der Entwickler einen Preis von 6,99 Dollar angesetzt.

Virtual Snow als Gratis-Alternative

Wenn es nur darum geht, vorübergehend ein paar Schneeflocken auf dem Mac-Bildschirm zu zaubern, könnt ihr stattdessen Virtual Snow laden. Der Entwickler bietet die App zwischen den Jahren kostenlos an.

Virtaul Snow

Virtual Snow nimmt sich gegenüber Rainaissance deutlich bescheidener aus, macht aber, was der App-Name verspricht und lässt es im Finder von macOS schneien. Über die Einstellungen lässt sich festlegen, wie groß die Flocken sind und wie heftig es schneien soll. Zudem kann man entscheiden, ob lediglich weiße Kügelchen oder Eiskristalle auf den Bildschirm rieseln.

Virtual Snow
Virtual Snow
Entwickler: Logan Voss
Preis: Kostenlos
29. Dez. 2025 um 14:34 Uhr von Chris


  Welche Anzeige für CPU und Memory ist das auf dem Screnshot?

