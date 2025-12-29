Mac mini M4: Schutzhülle mit Staubfilter in iMac-Farben

Spigen bietet seine Retro-Hülle für den Mac mini M4 jetzt auch in Deutschland an. Die farbige Haube aus Kunststoff soll an legendäre Apple-Rechner wie den ersten iMac erinnern und den Mac mini ganz nebenbei vor Staub und Beschädigungen schützen.

Mit den beiden von Spigen angebotenen Farbvarianten „Bondi Blue“ und „Tangerine“ dürften jüngere Apple-Nutzer eher wenig anfangen können. „Bondi Blue“ war jener Farbton, in dem der 1998 von Steve Jobs vorgestellte iMac ursprünglich in den Handel kam. Ein Jahr darauf war „Tangerine“ eine jener fünf Farben, in denen die zweite Generation des Rechners angeboten wurde.

Charakteristische Optik

Die Spigen-Hülle soll dem Mac mini M4 das Flair klassischer Apple-Rechner verleihen. Zugleich geht es dem Hersteller zufolge hier aber nicht nur um die Optik des Geräts. Ergänzend soll das Gehäuse vor Kratzern und Verschmutzungen geschützt werden. Zudem gehört ein transparenter Sockel zum Lieferumfang, der die Belüftung des Computers verbessern und dessen Reinigung vereinfachen soll.

Dazu unabhängig von dieser Hülle ein Tipp: Wenn ihr einen Mac mini oder Mac Studio auf dem Schreibtisch stehen habt, lohnt es sich, ab und zu einen Blick auf die Unterseite des Rechners zu werfen. Die Lüftungsschlitze setzen sich selbst in gefühlt sauberen Umgebungen erstaunlich schnell mit Staub zu. Dieser lässt sich abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Staubfilter an der Unterseite integriert

Ein in den Sockel des Spigen-Ständers integriertes Gitter soll diese Reinigung erleichtern. Laut Hersteller hindert das feinmaschige Filtersieb nahezu sämtliche in der Luft befindlichen Staubpartikel daran, die Lufteinlässe des Computers zu erreichen. Der Sockel soll sich gut entfernen lassen, damit man das integrierte Filtersieb schnell und einfach unter fließendem Wasser reinigen kann.

Spigen verkauft das Zubehör unter der Bezeichnung „Spigen Classic C1 Hülle mit eingebautem Luftfilter“. Der Preis liegt unabhängig von der gewählten Farbe bei 28,99 Euro.