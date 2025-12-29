Silvester bei 3sat: Viele Konzert-Downloads schon jetzt verfügbar

Der Kultursender 3sat begleitet den Jahreswechsel 2025 auf 2026 erneut mit dem ganztägigen Musikprogramm „Pop Around the Clock“. Ab dem frühen Morgen des 31. Dezember laufen bis tief in die Nacht Konzertmitschnitte internationaler Künstler.

Der Start ist für 5:55 Uhr angesetzt. Ein großer Teil der Aufzeichnungen wird erstmals im deutschen Fernsehen gezeigt und deckt mehrere Jahrzehnte Pop und Rockgeschichte ab.

Das Format ist seit Jahren fester Bestandteil des 3sat-Silvesterprogramms und richtet sich an Zuschauer, die den Jahreswechsel musikalisch verbringen möchten. Neben der linearen Ausstrahlung stellt der Sender viele Konzerte bereits im Vorfeld in der Mediathek bereit. Dadurch lässt sich das Programm flexibel nutzen, unabhängig von den festen Sendezeiten am Silvestertag.

Internationale Konzerte von Pink Floyd bis Usher

Die Auswahl reicht von historischen Aufnahmen bis zu aktuellen Produktionen. Zu den älteren Mitschnitten zählt „Pulse“ von Pink Floyd aus dem Jahr 1994. Ebenfalls aus den neunziger Jahren stammen die Konzerte von Whitney Houston aus Durban sowie Mariah Carey aus Tokio.

Neuere Aufzeichnungen zeigen unter anderem Bruce Springsteen in Dublin, Rihanna in London und Usher mit einem Konzert aus Paris aus dem Jahr 2024. Ergänzt wird das Programm durch Orchesterprojekte, aktuelle Pop Produktionen sowie Auftritte aus der 3sat Reihe „Pop Around @ Bauhaus“.

Downloads bereits möglich

Viele Konzerte stehen nicht erst am Silvestertag bereit, sondern sind bereits seit Mitte Dezember in der 3sat Mediathek abrufbar. Neben dem Streaming lassen sich zahlreiche Mitschnitte auch lokal sichern. Dafür können externe Werkzeuge wie MediathekView oder die Weboberfläche mediathekviewweb.de der gleichen Entwickler genutzt werden. Diese greifen auf die öffentlich verfügbaren Mediatheksinhalte zu und bieten Downloads in verschiedenen Qualitätsstufen an.

Welche Konzerte zum Download bereitstehen und wie lange sie verfügbar bleiben, hängt von den jeweiligen Lizenzzeiträumen ab. Während einige Auftritte neu eingestellt wurden und länger abrufbar sind, verschwinden andere rund um den Jahreswechsel wieder aus dem Angebot.