Radioplayer: Neue Universal-App unterstützt AirPlay 2

Die neue Universal-App ist unter dem Namen „Radioplayer – Radio für alle“ aktuell in Version 1.3 verfügbar. Zu den letzten Neuerungen gehört neben der Möglichkeit zur Favoritensortierung per Drag & Drop und einem Hintergrundmodus auch die Unterstützung zur Ansteuerung mehrerer Lautsprecher über AirPlay.

In seiner Eigendarstellung beschreibt sich der Radioplayer als gemeinsames Projekt von öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern in Deutschland mit der Zielsetzung, das Radiohören von Technologien und Endgeräten unabhängig und auf einfache Weise zu ermöglichen. Diesem Anspruch folgend, stehen neben der Anwendung für Apple-Geräte auch entsprechende Lösungen für andere Plattformen zur Verfügung, dabei werden Lösungen wie die Audiosysteme von Sonos oder Bose ebenso unterstützt wie Amazons Echo-Geräte oder der Telekom-Lautsprecher „Hallo Magenta“.

