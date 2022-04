Finder-Tipp: Ordner in neuem Tab statt neuem Fenster öffnen

Mit Blick auf die Kombination aus Befehlstaste und Doppelklick spielen auch die Finder-Einstellungen eine Rolle. Wenn ihr diese mit dem Tastenkürzel Befehl + Komma oder über das Menü „Finder“ öffnet, habt ihr an unterster Stelle die Möglichkeit zu entscheiden, ob ein Ordner auf diese Weise in einem neuen Fenster oder als neuer Tab im aktuellen Fenster geöffnet werden soll.

So könnt ihr beispielsweise durch das Halten der Befehlstaste während einem Doppelklick dafür sorgen, dass sich ein neuer Ordern direkt in einem neuen Finder-Tab öffnet. Standard wäre hier ja, dass der Ordner im gleichen, gerade aktiven Fenster geöffnet wird – der Finder also eine Ebene höher geht und in den geklickten Ordner hineinspringt.

