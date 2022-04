iCloud-Fotostream speichert nicht mehr alle Bilder

Apple-Kunden, die zwar nicht die kostenpflichtige iCloud-Fotomediathek, wohl aber den kostenlos angebotenen iCloud-Fotostream verwenden, sollten einen aufmerksamen Blick auf dessen Inhalt werfen. Es gibt Kompatibilitätsprobleme mit von aktuellen iOS-Geräten im HEIC-Format aufgenommenen Bildern.

Die zugrundeliegenden Änderungen scheinen bereits mit iOS 15.4 Einzug gehalten zu haben. Während HEIC-Fotos zuvor noch automatisch konvertiert und im JPG-Format an den Fotostream übertragen wurden, fehlen diese jetzt. Hinweise oder entsprechende Fehlermeldungen gibt es nicht, die Aufnahmen werden schlicht und einfach nicht an den Fotostream übertragen.

Es steht zu befürchten, dass Apple die Änderung bewusst herbeigeführt hat und somit auch keine Fehlerbehebung nachliefert. Das Problem ist dem Apple Support bereits seit geraumer Zeit bekannt, besteht aber unter iOS 15.4.1 weiterhin. Abhilfe lässt sich nur schaffen, indem man seine Fotos von vornherein nicht mehr als HEIC, sondern als JPG speichert. Das JPG-Format ist mit Blick auf die Kompatibilität mit älteren macOS-Versionen wichtig.

Der entsprechende Schalter findet sich in den Kamera-Einstellungen von iOS. Hier müsst ihr im Bereich „Formate“ anstelle von „High Efficiency“ die Vorgabe „Maximale Kompatibilität“ verwenden. Das dann beim Fotografieren erzeugte JPG-Format ist mit dem Fotostream kompatibel und wird wie gewünscht in die iCloud und von dort an alle weiteren Geräte übertragen.

iCloud-Fotostream als persönlicher Foto-Backup

Apple hat den iCloud-Fotostream lange Zeit unabhängig von iCloud-Fotos angeboten und es Kunden somit ermöglicht, die iCloud-Synchronisierung im überschaubarem Maß zu verwenden, ohne gleich voll auf die Synchronisierung der kompletten Fotomediathek zu setzen. Letzteres setzt in den meisten Fällen nämlich auch ein kostenpflichtiges iCloud-Abo voraus, weil die von Apple kostenlos angebotenen 5 GB Speicher dann meist deutlich zu knapp bemessen sind.

Mittlerweile steht der iCloud-Fotostream noch für Bestandskunden zur Verfügung, wird neuen Apple-Kunden aber nicht mehr angeboten. Dabei ist die Funktion nicht nur sehr beliebt, weil man so seine neuen Fotos stets auf allen persönlichen Apple-Geräten sehen kann. In Verbindung mit einem Mac kann der iCloud-Fotostream vor allem deswegen punkten, weil man auf diese Weise alle persönlichen Fotos zusammenführen und lokal sichern kann. Der Mac importiert die mithilfe des Fotostream übertragenen Bilder automatisch in die lokale Fotosammlung.