Radiola: Ein elegant-einfacher Onlineradioplayer für den Mac

Viele Audioplayer bieten mittlerweile die Möglichkeit auch Onlineradio-Streams abzuspielen, doch nicht alle Nutzer möchte dafür ressourcenhungrige Programme verwenden. Anwender die schlanke Applikationen bevorzugen, finden in Radiola einen alternativen Radio-Player, der sich nach Angaben seines Entwicklers in erster Linie durch seine einfache Handhabung und seine geringe Größe auszeichnet.

Schlanker Menüleisten-Player

Auf Radiola hat uns ifun.de-Leser Mickl in den Kommentaren zur Receiver-Radio-Aktion aufmerksam gemacht (Danke!). Das Open-Source-Projekt positioniert sich in der Menüleiste des Macs und ermöglicht es euch, beliebige Onlineradiosender schnell und unkompliziert abzuspielen. Die Bedienung erfolgt dabei überwiegend über das kompakte Player-Menü in der Mac-Menüleiste, wo sich direkt die Senderliste aufrufen und zwischen verschiedenen Stationen wählen lässt.

Der Radiola-Player ist weniger als zwei Megabyte groß und damit im Vergleich zu vielen anderen Musik- und Radioplayern sehr speicher- und ressourcenschonend. Neben der Musikwiedergabe ermöglicht das Programm die Verwaltung der Senderliste direkt im Hauptfenster. Dort können Anwender vorhanden Stationen verwalten und neue hinzufügen.

Zusätzlich bietet Radiola eine History-Funktion an, in der sich nachschauen lässt, welche Titel aktuell spielt und welche Songs kürzlich abgespielt wurden. Die Radiola-App ist kostenlos erhältlich und kann direkt von der Projekt-Webseite heruntergeladen werden.

Radio.app bleibt unser Geheimtipp

Wir sind große Fans der Radio.app, weil diese eine elegante und benutzerfreundliche Lösung für den Mac bietet, um Online-Radiosender direkt aus der Menüleiste zu steuern. Die App überzeugt durch ihre einfache Bedienbarkeit und den Funktionsumfang, der weit über die Grundfunktionen hinausgeht. Mit nur einem Mausklick lässt sich die Wiedergabe starten oder pausieren, eine Integration mit Apple Music ist vorhanden.

Ein weiterer Clou der Radio.app, ist der personalisierbare Equalizer, der die Audiowiedergabe optimal an die eigenen Vorlieben anpasst. Mit 21 Voreinstellungen und einem 12-Band-Equalizer bietet die App eine Vielfalt an Anpassungsmöglichkeiten, die sonst selten zu finden sind. Die einfache Verwaltung von Favoriten und die Möglichkeit, eigene Radiostationen hinzuzufügen, runden die App ab.