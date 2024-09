Sand im Getriebe: Ubisoft muss „Assassin’s Creed Shadows“ verschieben

Dass es bei Ubisoft aktuell ganz und gar nicht rund läuft, hatten wir bereits vergangene Woche angeschnitten, nachdem Ubisoft die Vorbestellerseite von Rainbow Six Mobile aus dem App Store entfernt hatte. Mittlerweile hat es auch die erfolgreiche Meuchelmörderserie Assassin’s Creed getroffen. Deren neuster Teil Shadows soll nun nicht mehr Anfang November, sondern erst drei Monate später am 14. Februar des kommenden Jahres erscheinen.

Assassin’s Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW — Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 25, 2024

Die Entwickler haben hierzu via dem Kurznachrichtendienst X (Twitter) ein Statement veröffentlicht, in dem sie beteuern das Spiel in höchster Qualität herausbringen zu wollen. Sie dazu allerdings für den Feinschliff noch etwas mehr Zeit benötigen. Zusätzlich häufte sich bereits in den vergangenen Monaten Kritik an dem Titel. Unter anderem weil einer der beiden wählbaren Protagonisten kein gebürtiger Japaner ist.

Erst am 14. Februar 2024

Der als Vorlage dienende Krieger Yasuke hat jedoch tatsächlich existiert. Er stammte ursprünglich aus Mosambik und diente im 16. Jahrhundert unter dem japanischen Fürsten Oda Nobunaga. Zwar gibt es aus wissenschaftlicher Sicht keinen Beleg dafür, dass er tatsächlich den Rang eines Samurai inne hielt. Dennoch fand das Entwicklerteam den Charakter aufgrund seiner besonderen Perspektive auf das feudale Japan offenbar interessant genug, um ihm eine so wichtige Rolle in ihrem neusten Assassin’s Creed Teil einzuräumen.

Mehr Zeit für Feinschliff

Für Fans der Serie ist die Terminverschiebung sicherlich ärgerlich. Dennoch ist es begrüßenswert, wenn sich die Entwickler genug Zeit nehmen können, um kein unfertiges Spiel auf den Markt werfen zu müssen. So war zu viel Zeitdruck durch die Konzernmutter in den letzten Jahren ein stetig wachsender Kritikpunkt. Dass die benötigte Zeit diesmal gewährt wird, werten wir also tatsächlich tendenziell positiv.

im Zuge der Verschiebung hat Ubisoft darüber hinaus angekündigt sämtliche Vorbestellungen zu stornieren. Wer den Titel für den 14. Februar erneut vorbestellt soll zum Dank und Ausgleich die erste DLC Erweiterung kostenlos erhalten. Wir behalten Assassin’s Creed: Shadows selbstredend weiterhin im Auge, zumal das Spiel diesmal zeitgleich für Windows, Konsolen und den Mac erscheinen soll. An diesem Versprechen scheint sich auch ungeachtet des verschobenen Veröffentlichungsdatums nichts geändert zu haben.