Playdate: Retro-Handheld bekommt eigenen App Store

Laut Panic wird die Einführung des neuen App Stores nichts an der Sideloading-Option verändern, die Nutzern des Playdate schon jetzt die Möglichkeit bietet zusätzliche Spiele auf Portalen wie Itch.io zu erwerben und diese per WLAN auf den monochromen Handheld ohne Hintergrundbeleuchtung zu übertragen.

Dies haben die Macher des Game Boy-Urenkels in einer E-Mail an ihre Bestandskunden angekündigt und wollen den „Catalog“ genannten App Store im Rahmen eines Videostreams vorstellen, der für den 7. März angekündigt wurde. Dem Mini Event wird sich auf dem Videoportal YouTube beiwohnen lassen .

