AI Pin soll das iPhone ersetzen: Verkaufsstart im November

Welches Gerät wird in Zukunft das iPhone ersetzen? Geht es nach den Gründern des amerikanischen Technologie-Startups Humane Inc., die beide viele Jahre bei Apple gearbeitet haben, dann soll das in der Hosentasche getragene Smartphone durch ein an der Kleidung befestigtes Wearable ersetzt werden.

Was im Mai noch als Konzeptstudie bewertet werden musste, ist mit dem AI Pin jetzt harte Realität geworden, inklusive Verkaufspreis und Starttermin.

Für die Post-Smartphone-Ära

Ab dem 16. November will Humane Inc. seinen AI Pin zum Kauf anbieten und verlangt für die Kamera mit Telefonkapazitäten, künstlicher Intelligenz, Touchscreen und projiziertem Display rund 700 US-Dollar.

Interessenten erhalten dann einen Sprachassistenten, mit dem sich Fotos erstellen und Telefonate führen, aber auch Musik hören und Nachrichten senden lassen.

Ziel der Humane-Gründer ist es, die Menschen wieder weg vom Display und näher zueinander zu bringen. Der AI Pin soll dazu die Abhängigkeit vom Smartphone aufbrechen. Mit dabei helfen soll unter anderem der integrierte Übersetzer des AI Pin, der Konversationen umgehend in gesprochene Eingaben übersetzt und so das Führen flüssiger Gespräche ermöglichen soll.

Die integrierte Fotokamera lässt sich ebenfalls durch Sprachbefehle, aber auch mit Gesten steuern und ist sowohl in der Lage, Videos als auch Fotos anzufertigen.

Der AI Pin soll in Schwarz und Weiß erhältlich sein und wird über wechselbare Kunststoffrahmen verfügen, die sich tauschen lassen und den AI Pin optisch an die aktuelle Kleidung angleichen können.

Verkaufsstart am 16. November

Das Wearable wird sich ausschließlich mit einem laufenden Abonnement einsetzen lassen und wird vorerst nur in den Vereinigten Staaten erhältlich sein. Der Verkaufsstart ist für den 16. November 2023 angesetzt.