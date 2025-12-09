QuickNetStats zeigt die wichtigsten Netzwerk-Infos in der Menüleiste

Mit QuickNetStats bietet der Entwickler Federico Imberti eine kleine Mac-Anwendung an, die sich in erster Linie an Anwender richtet, die regelmäßig mit Internetproblemen und Verbindungsabbrüchen zu kämpfen haben. Die App informiert direkt in der Menüleiste über eventuelle Probleme und erspart ohnehin schon genervten Nutzern, dies über die Systemeinstellungen oder auf anderem Weg zu prüfen.

Die QuickNetStats-App reagiert ihrem Entwickler zufolge unmittelbar darauf, wenn eine Verbindung hergestellt oder unterbrochen wird. In der Menüleiste wird dabei nicht nur die Qualität der Internetverbindung in drei Abstufungen, sondern auch der genutzte Anschluss angezeigt – also ob der Rechner über WLAN oder Ethernet mit der Außenwelt kommuniziert.

Ergänzend lassen sich beim Klick auf den Menüleisteneintrag der App die verwendeten IPv4-Adressen einsehen und bei Bedarf direkt kopieren. QuickNetStats listet hier sowohl die öffentliche als auch die im internen Netzwerk genutzte Adresse auf.

Menüleisten-Anzeige lässt sich anpassen

Wenn euch der Infotext zur Verbindungsqualität in der Menüleiste zu lang ist, könnt ihr dort alternativ dazu auch nur ein kleines Globus-Symbol anzeigen. Wird dies angeklickt, öffnet sich ebenfalls das App-Fenster mit den Angaben zur Verbindungsqualität und den genutzten IP-Adressen.

In den Einstellungen der App findet sich darüber hinaus die Möglichkeit, die Darstellung ein wenig anzupassen. So lassen sich die ohnehin schon spärlichen Animationen auch ganz abstellen und man kann die Darstellung der App komplett auf Schwarz-Weiß-Grafiken umschalten.

Kostenlos zum Download verfügbar

QuickNetStats wird kostenlos über die GitHub-Seite des Entwicklers angeboten und liegt aktuell in Version 1.2 vor. Die App wurde von Apple auf Schadsoftware überprüft und lässt sich ohne zusätzliche Berechtigungen ausführen. Grundsätzlich ist QuickNetStats auch noch unter macOS Ventura lauffähig. Der volle Funktionsumfang inklusive der Angaben zur Verbindungsqualität erfordert jedoch die aktuelle macOS-Version Tahoe.