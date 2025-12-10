Alexa+: Neues Einkaufszentrum und automatischer Kauf bei Preisnachlass

Amazon baut die Einkaufsfunktionen seiner neuen Sprachassistenz Alexa+ aus, deren Betatest bekanntlich auch in Deutschland anläuft. Mit den neuen Funktionen von Alexa+ können Nutzer Preisentwicklungen verfolgen, Einkäufe automatisieren und Bestellungen übersichtlich verwalten.

Die Neuerungen werden schrittweise bereitgestellt und stehen zunächst auf amerikanischen Echo Show 15- und Echo Show 21-Modellen bereit.

Automatische Preisüberwachung und Käufe

Alexa+ kann Produkte aus dem Warenkorb, von Wunschlisten oder gezielt benannte Artikel beobachten. Sinkt der Preis unter einen vorher festgelegten Betrag, informiert der Assistent darüber. Auf Wunsch führt das System den Kauf auch selbstständig aus, sobald der Zielpreis erreicht ist. Für die Abwicklung werden die hinterlegte Lieferadresse und die gespeicherte Zahlungsart genutzt.

Die automatische Kaufabwicklung soll den Bestellprozess vereinfachen, erfordert aber Vertrauen in die getroffenen Einstellungen. Zugleich kann es in gemeinsam genutzten Haushalten zu unerwarteten Käufen kommen, wenn Preisalarme und automatische Bestellungen nicht abgestimmt sind.

Amazon positioniert die Funktionen dennoch als Unterstützung für wiederkehrende Anschaffungen und zeitkritische Angebote.

Neues Einkaufszentrum „Shopping Essentials“

Mit dem neuen Bereich „Shopping Essentials“ erhalten die großen Echo Show Modelle eine zentrale Übersicht für Bestellungen. Dort werden laufende Lieferungen, aktuelle Bestellstatus, Merklisten, Einkaufszettel und empfohlene Nachkäufe aus dem Haushaltsbedarf angezeigt. Der Zugriff erfolgt per Sprachbefehl oder später auch über ein Widget auf dem Startbildschirm. Zusätzlich schlägt Alexa+ vor, weitere Artikel zu einer bereits vorbereiteten Sendung hinzuzufügen, solange das Paket das Lager noch nicht verlassen hat. Ziel ist es, Nachbestellungen schneller mit bestehenden Lieferungen zu bündeln.

Ergänzt wird das Angebot durch personalisierte Geschenkempfehlungen. Nutzer geben Anlass und Interessen an, woraufhin Alexa Plus passende Produkte nach Kategorien sortiert vorschlägt. Damit erweitert Amazon den Assistenten um eine beratende Funktion, die den Einkauf stärker an individuellen Vorlieben ausrichten soll.