ifun.de — Apple News seit 2001. 45 329 Artikel

Rollout begleitet deutschen Betatest

Alexa+: Neues Einkaufszentrum und automatischer Kauf bei Preisnachlass
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Amazon baut die Einkaufsfunktionen seiner neuen Sprachassistenz Alexa+ aus, deren Betatest bekanntlich auch in Deutschland anläuft. Mit den neuen Funktionen von Alexa+ können Nutzer Preisentwicklungen verfolgen, Einkäufe automatisieren und Bestellungen übersichtlich verwalten.

Alexa Plus Square

Die Neuerungen werden schrittweise bereitgestellt und stehen zunächst auf amerikanischen Echo Show 15- und Echo Show 21-Modellen bereit.

Automatische Preisüberwachung und Käufe

Alexa+ kann Produkte aus dem Warenkorb, von Wunschlisten oder gezielt benannte Artikel beobachten. Sinkt der Preis unter einen vorher festgelegten Betrag, informiert der Assistent darüber. Auf Wunsch führt das System den Kauf auch selbstständig aus, sobald der Zielpreis erreicht ist. Für die Abwicklung werden die hinterlegte Lieferadresse und die gespeicherte Zahlungsart genutzt.

Alexa Plus Preis

Die automatische Kaufabwicklung soll den Bestellprozess vereinfachen, erfordert aber Vertrauen in die getroffenen Einstellungen. Zugleich kann es in gemeinsam genutzten Haushalten zu unerwarteten Käufen kommen, wenn Preisalarme und automatische Bestellungen nicht abgestimmt sind.

Amazon positioniert die Funktionen dennoch als Unterstützung für wiederkehrende Anschaffungen und zeitkritische Angebote.

Neues Einkaufszentrum „Shopping Essentials“

Mit dem neuen Bereich „Shopping Essentials“ erhalten die großen Echo Show Modelle eine zentrale Übersicht für Bestellungen. Dort werden laufende Lieferungen, aktuelle Bestellstatus, Merklisten, Einkaufszettel und empfohlene Nachkäufe aus dem Haushaltsbedarf angezeigt. Der Zugriff erfolgt per Sprachbefehl oder später auch über ein Widget auf dem Startbildschirm. Zusätzlich schlägt Alexa+ vor, weitere Artikel zu einer bereits vorbereiteten Sendung hinzuzufügen, solange das Paket das Lager noch nicht verlassen hat. Ziel ist es, Nachbestellungen schneller mit bestehenden Lieferungen zu bündeln.

Shopping Essentials

Ergänzt wird das Angebot durch personalisierte Geschenkempfehlungen. Nutzer geben Anlass und Interessen an, woraufhin Alexa Plus passende Produkte nach Kategorien sortiert vorschlägt. Damit erweitert Amazon den Assistenten um eine beratende Funktion, die den Einkauf stärker an individuellen Vorlieben ausrichten soll.
10. Dez. 2025 um 07:22 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45329 Artikel in den vergangenen 8814 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven