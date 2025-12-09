Pebble-Ring: Statt Fitnesssensoren ein Handy-Mikrofon

Die Smartwatch Pebble kennen die meisten von euch. Der Entwickler der Uhr hat mit dem Index 01 jetzt ein neues Wearable vorgestellt: Einen Fingerring, der sich am besten als externes Mikrofon für ein Smartphone beschreiben lässt. Sonst nutzen ja eher Gesundheits- und Fitness-Gadgets diesen Formfaktor.

Der Ring verfügt neben einem integrierten Mikrofon lediglich über eine Aktivierungstaste. Nutzer sollen damit spontane Gedanken aufnehmen können, ohne ihr Smartphone zur Hand nehmen zu müssen. Die Aufzeichnung wird zunächst im Ring gespeichert und anschließend an die auf einem iPhone oder Android-Gerät installierte Pebble-App übertragen. Dort werden die Inhalte lokal in Text umwandelt und als Notizen oder Erinnerungen abgelegt. Dies wird zum Teil durch ergänzende Sprachbefehle realisiert. Zudem könne man mithilfe der Ring-Taste Funktionen wie die Wiedergabe von Musik oder Smart-Home-Aktionen auslösen.

Bei der Aufnahme muss sich das Smartphone nicht zwingend in Bluetooth-Reichweite befinden. Der Ring kann bis zu fünf Minuten lange Audioaufnahmen zwischenspeichern. Auch wird die Aufnahmefunktion nur aktiviert, wenn die Taste am Ring gedrückt wird. So sei weder eine permanente Audioüberwachung noch eine Internetverbindung nötig. Eine integrierte Batterie soll die Stromversorgung über mehrere Jahre hinweg gewährleisten. Aufladen kann man diese allerdings nicht.

Für die Zukunft seien weitere Funktionen geplant, darunter eigene Sprachaktionen, das Weiterleiten von Daten an externe Anwendungen oder die Nutzung lokaler Mini-Programme, um bestimmte Aufgaben zu automatisieren.

Preis und Verfügbarkeit

Der Ring ist aus Edelstahl gefertigt und wird in mehreren Größen sowie drei Farbvarianten angeboten. Interessierte Nutzer können das Gerät bereits vorbestellen. Pebble nennt einen Einführungspreis von 75 Dollar. Der weltweite Versand soll im März 2026 starten, dann wird dem Entwickler zufolge auch der Preis für den Ring steigen.