N2See: Freeware schützt bei Präsentationen vor ungewollten Einblicken

Wer unter macOS einen Beamer oder externen Monitor anschließt, kennt das Problem: Das System verteilt offene Fenster gerne automatisch auf neu erkannte Bildschirme. Bei Präsentationen kann so plötzlich der Kalender, die Mail-App oder ein anderes privates Fenster für alle sichtbar werden.

Die kostenlose und quelloffene macOS-App N2See setzt genau an dieser Stelle an und verhindert solche Situationen.

Automatische Kontrolle externer Bildschirme

N2See läuft unauffällig in der Menüleiste und überwacht im Hintergrund, ob neue Displays verbunden werden. Sobald macOS einen externen Bildschirm erkennt, greift die App ein. Der zusätzliche Monitor wird zunächst abgedunkelt, während offene Fenster zuverlässig zurück auf den Laptop verschoben werden. Auf diese Weise bleibt der externe Bildschirm leer, bis der Nutzer ihn bewusst freigibt oder Inhalte gezielt dort platziert.

Der technische Ansatz ist dabei bewusst einfach gehalten. N2See nutzt die bestehenden Anzeigeinformationen von macOS, um neue oder unbekannte Displays zu erkennen. Die App benötigt kaum Systemressourcen und arbeitet ohne sichtbare Eingriffe in den Arbeitsablauf. Für Anwender bedeutet das, dass sie sich nicht aktiv um den Schutz ihrer Anzeige kümmern müssen, sondern automatisch abgesichert sind.

Regeln je Display und App

Über die Menüleistensteuerung lassen sich Automatisierungen festlegen. So kann N2See etwa nur bei bislang unbekannten Displays aktiv werden oder gezielt bestimmte Anwendungen überwachen. Wer beispielsweise verhindern möchte, dass Kalender oder Mail auf einem externen Monitor erscheinen, kann dafür eigene Regeln definieren. Diese Flexibilität richtet sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig zwischen verschiedenen Präsentationsumgebungen wechseln.



Die Einrichtung ist nach Angaben des Berliner Entwicklers Dimitri Staufer, der übrigens auch für Textify verantwortlich zeichnet, in kurzer Zeit erledigt und erfordert keine tieferen Systemkenntnisse. N2See steht für Macs mit Apple Silicon und Intel-Prozessoren zur Verfügung und setzt mindestens macOS 13 voraus.

Damit bietet die App eine pragmatische, komplett kostenlose Lösung für ein bekanntes macOS-Verhalten, das zu unerwünschten Einblicken führen kann.