Bericht: iPad foldable und neues iPad mini ab 2024

In Sachen iPad steuert Apple einem gemächlichem Jahr entgegen, das in den kommenden 12 Monaten gänzlich auf die Vorstellung neuer Modelle verzichten könnte. Anfang 2024 dürften dann jedoch zwei Neuvorstellungen für ihre Debüts bereit sein, die schon länger mit Spannung erwartet werden.

Anjie Technology will be the new beneficiary of the all-new design foldable iPad. There may be no new iPad releases in the next 9-12 months as the iPad mini refresh is more likely to begin mass production in 1Q24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023