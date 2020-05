Publish or Perish: Mac App findet akademische Zitate und Veröffentlichungen

Während sich die Normalsterblichen in langweiligen Büro-Auszeiten schlicht „googeln“, prüft man in Akademiker-Kreisen gerne mal in welchen Veröffentlichungen die eigenen Aufsätze zitiert wurde, klopft Wissenschafts-Verlage nach neuen Journal-Einträgen des eigenen Spezialgebietes ab und behält konkurrierende Professoren im Blick.

Wer dies nicht händisch machen, sondern weitgehend automatisieren möchte wirft einen Blick auf Publish or Perish.

Die kostenlose Mac-Anwendung unterstützt die Suche in mehreren Online-Archiven (darunter Google Scholar und Microsoft Academic Search) und analysiert hier die Anzahl akademischer Zitate.

Publish or Perish konzentriert sich dabei auf die:

Gesamtzahl der Arbeiten und Gesamtzahl der Zitationen

Durchschnittliche Zitate pro Beitrag, Zitate pro Autor, Beiträge pro Autor und Zitate pro Jahr

Den h-Index nach Jorge Hirsch und verwandte Parameter

Egghes g-Index

Der zeitgenössische h-Index

Drei Variationen einzelner h-Indizes

Der durchschnittliche jährliche Anstieg des individuellen h-Index

Die altersgewichtete Zitierhäufigkeit

Eine Analyse der Anzahl der Autoren pro Beitrag

Die App streichelt das Ego, dient aber vor allem dazu die Auswirkung eigener Forschungsanstrengungen zu überblicken und Argumente zu liefern, mit denen sich etwa Mittel beantragen oder akademische Konflikte ausfechten lassen.