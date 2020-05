Google Home Mini: Für 14 Euro bei Saturn und MediaMarkt

Die MediaMarktSaturn Retail Group hat Googles Echo Dot-Konkurrenten, den Google Home Mini mit einem Abverkaufspreis gekennzeichnet, der den kleinen Sprachassistenten dann doch noch recht attraktiv wirken lässt.

So bieten sowohl Saturn als auch MediaMarkt den 10cm x 5cm kleinen Speaker für 13,90 Euro an und unterbieten die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers so um satte 46 Euro. Als Lieferfenster geben beide Händler 2-3 Werktage an.

Google Home Mini wurde im vergangenen Herbst durch den neuen Google Nest Mini abgelöst, der einen „besseren Sound und doppelten Bass“ mitbringen soll, ansonsten jedoch mit dem Vorgänger vergleichbare Spezifikationen aufweist.

Zu den 13,90 kommt bei beiden Händlern eine Standardversand-Pauschale von 4,99 Euro hinzu.