Psst für Mac: Ein schlanker Spotify-Player ganz ohne Podcasts

Und dabei handelt es sich um eine graduelle Entwicklung, die sich erst seit wenigen Jahren bemerkbar macht. Nachdem die von Spotify ausgegebene Desktop-Anwendung lange Zeit als „feature complete“ also als weitgehend fertig galt und die Entwickler lediglich Wartungsupdates hätten ausgeben müssen um die Kunden bei der Stange zu halten, setzte Spotify neue Schwerpunkte und verschlechterte den offiziellen Musik-Player in den vergangenen Jahren kontinuierlich.

Insert

You are going to send email to