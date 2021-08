Vodafone: Mehr RTL-Inhalte für GigaTV

Die Mediengruppe RTL will ihre Inhalte künftig verstärkt auch auf digitalem Weg in die Haushalte bringen. Damit ist auch ein Ausbau der Kooperation mit Vodafone und die Integration zusätzlicher Inhalte in das GigaTV-Angebot des Providers verbunden.

Wie die beiden Unternehmen bekanntgegeben, wird nicht nur das Programmangebot, sondern auch die Zeitspanne erweitert, in der man die RTL-Inhalte per Stream ansehen kann. Die Sendungen sollen künftig bis zu 30 Tage nach ihrer Ausstrahlung über GigaTV abrufbar sein. Mit den Free-TV-Sendern RTL HD, VOX HD, NITRO HD, ntv HD, SUPER RTL HD, RTLplus HD, RTLZWEI HD, VOXup und TOGGOplus sowie den Pay-TV-Angeboten RTL Crime HD, RTL Living HD und GEO Television HD haben Vodafone-Kunden Zugriff auf zwölf Sender aus dem RTL-Portfolio.

Ergänzend wollen die beiden Kooperationspartner TVNOW Premium vom kommenden Jahr als App auf GigaTV anbieten und damit den derzeit rund eine Million GigaTV-Kunden einen komfortableren Zugang zu den Streaming-Inhalten von TVNOW verschaffen.

Wettstreit um Streaming-Nutzer

Vodafone und die Telekom liefern sich längst nicht mehr nur in den klassischen Segmenten Telefon und Internet einen erbitterten Wettstreit. In den letzten Jahren haben die IPTV-Angebote der Provider zunehmend an Relevanz gewonnen und dürften hier und da durchaus schon bei der Wahl des Anbieters mitentscheiden – insbesondere mit Blick auf die von den Konzernen offerierten Bundle-Angebote. Eben erst hat die Telekom ihr All-in-One-Angebot erweitert und bündelt MagentaTV jetzt zu attraktiven Preisen mit TVNOW Premium und Disney+.