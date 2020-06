Anker PowerPort III USB-C 65W: Reise-Ladegerät mit 3 Anschlüssen

Anker bietet sein PowerPort III USB-C 65W Ladegerät jetzt auch in Deutschland an. Das Reise-Ladegerät kommt mit einem USB-C- und zwei USB-A-Anschlüssen und kann beispielsweise ein MacBook und iOS-Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

Im Lieferumfang sind neben einem EU-Stecker auch Steckeraufsätze für Großbritannien und die USA enthalten. Das System erinnert an Apples „Duckhead“-Stecker. Apple selbst bietet ja weiterhin ein eigenes Reise-Adapter-Kit zum Preis von 35 Euro an, in dem sieben verschiedene Steckeraufsätze als Zubehör für die bei den Apple-Notebooks mitgelieferten Netzteilen angeboten werden.

Das neue Anker-Netzteil bietet zum Preis von 45,99 Euro eine Gesamtleistung von 65 Watt, wovon 45 Watt für den USB-C-Anschluss reserviert sind. Das Ladegerät fällt mit 7,5 x 3 x 7,1 Zentimetern etwas größer aus, als Apples von der Leistung vergleichbare Netzteile, kann dafür aber wie gesagt mit zwei zusätzlichen USB-Ports punkten.