Prozess um Farbattacke auf Berliner Apple Store beginnt

Vor dem Amtsgericht Tergarten beginnt am Donnerstag ein Verfahren gegen einen 34 Jahre alten Mann, der an einer Protestaktion gegen Apple beteiligt gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 17. Mai 2024 gemeinsam mit einem Komplizen die Glasfront des Apple Stores in der Rosenthaler Straße mit politischen Plakaten beklebt und die Fassade mit roter Farbe beschmiert zu haben.

Der Schaden für Reinigung und Instandsetzung soll sich auf rund 7000 Euro belaufen haben. Die Verhandlung startet um 11.30 Uhr im Saal 1101 des Amtsgerichts in der Kirchstraße. Angeklagt ist gemeinschaftliche Sachbeschädigung.

Proteste gegen Rohstoffabbau im Kongo

Die Aktion stand im Zusammenhang mit Protesten gegen den Abbau von Rohstoffen im Kongo und deren Verwendung in der Elektronikindustrie. Bereits im vergangenen Jahr hatten Aktivisten mehrerer Gruppen Filialen von Apple in Deutschland mit Plakaten versehen und dem Unternehmen vorgeworfen, von problematischen Lieferketten zu profitieren. ifun.de hatte damals über die Proteste berichtet. Dabei ging es insbesondere um den Einsatz von Kobalt in Akkus sowie um Arbeitsbedingungen in Minenregionen des zentralafrikanischen Landes.

Die Demonstrationen richteten sich nicht nur gegen Apple, sondern allgemein gegen die Nachfrage westlicher Technologieunternehmen nach Rohstoffen für Smartphones, Elektroautos und Batteriespeicher. Aktivisten hatten unter anderem gefordert, Lieferketten transparenter offenzulegen und Umwelt- sowie Sozialstandards stärker zu kontrollieren.

Apple Stores wiederholt Ziel von Aktionen

Apple-Filialen dienen bei Protesten regelmäßig als öffentlichkeitswirksame Bühne. Durch die zentrale Lage vieler Stores und die große Markenbekanntheit erzielen Aktionen dort oft hohe Aufmerksamkeit. In der Vergangenheit kam es wiederholt zu Demonstrationen, etwa zu Umweltfragen, Datenschutzthemen oder politischen Konflikten. Zuletzt hatten Aktivisten international auch auf den hohen Energiebedarf von KI-Rechenzentren und Elektronikproduktion aufmerksam gemacht.

Für die Berliner Filiale bedeutete die Aktion im Mai 2024 vor allem einen erheblichen Reinigungsaufwand. Bei modernen Glasfassaden müssen Farben und Klebstoffe häufig mit Spezialmitteln entfernt werden, damit Beschichtungen und Oberflächen nicht beschädigt werden.

Ob der Angeklagte die Vorwürfe einräumt oder bestreitet, dürfte sich erst im Verlauf der Hauptverhandlung zeigen. Angaben zum mutmaßlichen Komplizen liegen bislang nicht vor.