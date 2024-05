Proteste gegen die Ausbeutung im Kongo treffen Apple Deutschland

Apple Deutschland hat sich heute mit massiven Protesten von Aktivisten konfrontiert gesehen, die auf die Ausbeutung von Arbeitern im Kongo aufmerksam machen wollen. Der Apple Store in der Berliner Rosenthaler Straße wurde in den frühen Morgenstunden großflächig mit roter Farbe beschmiert, später folgten eine Plakataktion und eine Demonstration zum gleichen Thema.

In the early morning, two scientists from @SciReb_Germany and @ExtinctionR_DE went to an Apple store in Berlin to paste posters highlighting the exploitation of Congolese people and resources by tech companies.

(2/6) pic.twitter.com/3uBkLrnrfF

— Scientist Rebellion (@ScientistRebel1) May 17, 2024