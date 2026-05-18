Apple plant größeres Genmoji-Update

Apple arbeitet offenbar an einer Erweiterung seiner Genmoji-Funktion für die nächsten großen Betriebssystemversionen. Sowohl in macOS 27 als auch in iOS 27 und iPadOS 27 sollen KI-generierte Emojis künftig automatisch vorgeschlagen werden. Grundlage dafür sind Fotos auf dem Gerät sowie häufig verwendete Formulierungen der Nutzer.

Überschaubar: Die aktuelle Emoji-Tastaturhilfe auf dem Mac

Genmoji wurde Ende 2024 gemeinsam mit den ersten Apple-Intelligence-Funktionen vorgestellt. Nutzer können damit eigene Emojis per Texteingabe erzeugen. Apple positionierte die Funktion damals als Möglichkeit, individuellere Reaktionen in Nachrichten und Chats zu erstellen. In der Praxis fiel die Resonanz allerdings gemischt aus. Viele der generierten Motive wirkten vereinfacht oder unausgewogen. Gleichzeitig wurde berichtet, dass die Bildberechnung vergleichsweise viel Energie benötigt und vor allem mobile Geräte dabei spürbar warm werden können.

Automatische Vorschläge direkt über die Tastatur

Die nun geplante Erweiterung soll die Nutzung der Funktion vereinfachen. In den Tastatureinstellungen der kommenden Systeme taucht laut aktuellen Informationen ein neuer Schalter mit der Bezeichnung „Suggested Genmoji“ auf. Die Funktion erstellt Vorschläge auf Basis persönlicher Inhalte und typischer Schreibweisen.

Wenn Nutzer beispielsweise regelmäßig bestimmte Begriffe oder Formulierungen verwenden, könnte das System passende Emoji-Varianten vorbereiten. Auch Fotos auf dem Mac, iPhone oder iPad sollen dabei berücksichtigt werden. Apple setzt damit offenbar stärker auf automatische Empfehlungen statt auf die bisher notwendige manuelle Eingabe.

Die Vorschläge bleiben optional und lassen sich deaktivieren. Apple dürfte damit auch auf Datenschutzbedenken reagieren, da persönliche Fotos und Schreibgewohnheiten analysiert werden müssen. Nach bisherigen Informationen erfolgt die Verarbeitung weiterhin lokal auf dem jeweiligen Gerät.

Apple erweitert bestehende Genmoji-Funktionen

Seit der ursprünglichen Einführung hat Apple Genmoji bereits mehrfach angepasst. Unter anderem wurde die Möglichkeit ergänzt, klassische Emojis miteinander zu kombinieren. Nutzer können dadurch schneller Varianten erzeugen, ohne komplette Beschreibungen eingeben zu müssen.

Die geplanten Vorschläge wirken wie ein weiterer Versuch, die Nutzung von Apple Intelligence stärker in den Alltag einzubinden. Während viele KI-Funktionen des Unternehmens bislang nur punktuell verwendet werden, könnten automatisch erzeugte Emoji-Vorschläge häufiger sichtbar werden, weil sie direkt während der Texteingabe erscheinen.

Wann Apple die neuen Funktionen offiziell vorstellt, ist bislang offen. Erwartet wird eine Präsentation im Rahmen der kommenden WWDC-Entwicklerkonferenz am 8. Juni.