Automatische Tastatur-Vorschläge
Apple plant größeres Genmoji-Update
Apple arbeitet offenbar an einer Erweiterung seiner Genmoji-Funktion für die nächsten großen Betriebssystemversionen. Sowohl in macOS 27 als auch in iOS 27 und iPadOS 27 sollen KI-generierte Emojis künftig automatisch vorgeschlagen werden. Grundlage dafür sind Fotos auf dem Gerät sowie häufig verwendete Formulierungen der Nutzer.
Überschaubar: Die aktuelle Emoji-Tastaturhilfe auf dem Mac
Genmoji wurde Ende 2024 gemeinsam mit den ersten Apple-Intelligence-Funktionen vorgestellt. Nutzer können damit eigene Emojis per Texteingabe erzeugen. Apple positionierte die Funktion damals als Möglichkeit, individuellere Reaktionen in Nachrichten und Chats zu erstellen. In der Praxis fiel die Resonanz allerdings gemischt aus. Viele der generierten Motive wirkten vereinfacht oder unausgewogen. Gleichzeitig wurde berichtet, dass die Bildberechnung vergleichsweise viel Energie benötigt und vor allem mobile Geräte dabei spürbar warm werden können.
Automatische Vorschläge direkt über die Tastatur
Die nun geplante Erweiterung soll die Nutzung der Funktion vereinfachen. In den Tastatureinstellungen der kommenden Systeme taucht laut aktuellen Informationen ein neuer Schalter mit der Bezeichnung „Suggested Genmoji“ auf. Die Funktion erstellt Vorschläge auf Basis persönlicher Inhalte und typischer Schreibweisen.
Wenn Nutzer beispielsweise regelmäßig bestimmte Begriffe oder Formulierungen verwenden, könnte das System passende Emoji-Varianten vorbereiten. Auch Fotos auf dem Mac, iPhone oder iPad sollen dabei berücksichtigt werden. Apple setzt damit offenbar stärker auf automatische Empfehlungen statt auf die bisher notwendige manuelle Eingabe.
Die Vorschläge bleiben optional und lassen sich deaktivieren. Apple dürfte damit auch auf Datenschutzbedenken reagieren, da persönliche Fotos und Schreibgewohnheiten analysiert werden müssen. Nach bisherigen Informationen erfolgt die Verarbeitung weiterhin lokal auf dem jeweiligen Gerät.
Apple erweitert bestehende Genmoji-Funktionen
Seit der ursprünglichen Einführung hat Apple Genmoji bereits mehrfach angepasst. Unter anderem wurde die Möglichkeit ergänzt, klassische Emojis miteinander zu kombinieren. Nutzer können dadurch schneller Varianten erzeugen, ohne komplette Beschreibungen eingeben zu müssen.
Die geplanten Vorschläge wirken wie ein weiterer Versuch, die Nutzung von Apple Intelligence stärker in den Alltag einzubinden. Während viele KI-Funktionen des Unternehmens bislang nur punktuell verwendet werden, könnten automatisch erzeugte Emoji-Vorschläge häufiger sichtbar werden, weil sie direkt während der Texteingabe erscheinen.
Wann Apple die neuen Funktionen offiziell vorstellt, ist bislang offen. Erwartet wird eine Präsentation im Rahmen der kommenden WWDC-Entwicklerkonferenz am 8. Juni.
So überflüssig wie ein Kropf
Finde ich gar nicht. Bei WhatsApp ist es auch super, dass Sticker für vorhandene Emojis vorgeschlagen werden. Lockert das ganze Gespräch auf.
Gibt ja nichts Wichtigeres…….
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Na, wen juckt dieser Mist?
Genau darauf habe ich gewartet – wer braucht schon ein funktionierendes SIRI?
Stimmt, bei Apple arbeitet jeder an allem. Es ist ja nicht so, als hätten Firmen nicht Teams für div. Features. Ne ne, also wenn so was kommt, dann KANN ja Siri nicht so bleiben, wie sie eben aktuell ist. Ergibt Sinn.
Oder man schmeißt einfach alle Mitarbeiter auf Siri, ein jeder weiß: Je mehr Köche, umso besser der Brei.
Oder eine funktionierende Suche in Emails. Seit dem letzten Update kann ich nicht mehr nach Absendern suchen (hierAugenrollSmilieinsetzen).
Super wichtig und super richtig …
Wie gut, dass ich keine Fotos auf dem iPhone archiviere ^^
Bleiben nur noch die Formulierungen – bin schon gespannt
Na, endlich!!
Genmoji … Ok, langsam frag ich mich schon, wo der Fokus bei Apple liegt.
Rad M: Dann lese auch mal andere Artikel, dann findest du die Antworten. Aber wenn du nur selektiv liest und reduziert wahrnimmst, dann kannst du dir diese Frage wirklich stellen.
Lies.
*Stirn auf den Tisch klopfendes Genmoji*
Wow! Wer braucht schon ernsthafte produktive KI Anwendungen, wenn man Genmojis haben kann. Damit wird Apple die technologische Marktführerschaft wieder zurückgewinnen…
LOL
Die Kommis haben nicht enttäuscht
Solange dass nicht auch auf nicht Apple Systemen vernünftig integriert ist, nutze ich das eh nicht.
Kinderkram .. kümmert euch lieber um die unglaublich verbloedete Autokorrektur
Arbeite doch mal an deiner Rechtschreibung, dann brauchst du auch keine Autokorrektur mehr
Genau! Die nervt schon seit Jahren !!!
Das musste ich in der letzten Zeit leider auch verstärkt feststellen. Wie kann man so ein Mist fabrizieren. Beziehungsweise viel schlimmer, wie kann man etwas was mal funktioniert hat so kaputt machen.
Zum Glück hat Apple nicht den eingeschränkten Blick wie die meisten der KommentarInnen hier.
Apple arbeitet an sehr vielen Baustellen und dazu gehört eben halt auch sowas. Und wenn ihr diese App/Funktion nicht nutzt, dann … so what?! Ihr nutzt viele Funktionen nicht, an denen Apple arbeitet.
Das „Produkt“ Apple ist nicht nur das, was ihr nutzt, das geht weit über euren Tellerrand. Und dazu gehört zB auch eine Vision, die zwar nicht angenommen wurde, aber Apple hat bei der Entwicklung viel gelernt und kann dieses Wissen für andere Produkte nutzen. Und vielleicht ist diese Emojis-App auch ein „Neben-Produkt gewesen“, dass vielleicht nicht vorgesehen war, nun aber umgesetzt wird. Als Teil des Ganzen.
Niemand weiss, was der Hintergrund, die Entstehungsgeschichte dieser App ist. Ihr habt null Ahnung, und das ist viel weniger als vielleicht ein Gurman hat (der m.E. auch vieles errät durch das, was er vielleicht mal von einem Leaker gesteckt bekommt), deswegen sollte man mit Aussagen wie hier im Kommentarbereich etwas vorsichtiger sein.
Wenn das Kinderkram ist für euch, ja, na und? Das sagt eher was über euch aus, als über die App. Ihr werdet diese App nicht nutzen. Es gibt viele Apps von Apple, die ihr nicht nutzt.
Und für diese App gibt es bestimmt auch viele Menschen, die diese nutzen. Und seien es Kinder …
„KommentarInnen“? Ernsthaft?
Wer nutzt das im Ernst?!
Einmal ausprobiert als es neu war. Seitdem nie wieder damit zutun gehabt! Wozu auch?!
Was ist das überhaupt? Manchmal wünsche ich mir die knackigen Zeiten von ca. 2010 zurück, wo nicht alles so überladen mit solchen Tinnef ist.
Den Kommentaren zufolge scheint es, als gäbe es nur einen einzigen Softwareentwickler bei Apple. :)
Aber sie sollten jeden einzelnen Softwareentwickler daran setzten Fehler zu beseitigen.
Das funktioniert nicht so einfach…
Wie die Bundesregierung, wichtige Dinge werden einfach ignoriert und das Volk mit Smilys ruhig gehalten xD da war Timmy ja noch interessanter
Oh je..
Genau! Was ein genialer Schachzug der Bundesregierung. Erst zwingen sie die Amerikaner dazu, iPhones zu entwickeln und jetzt das mit den Emojis. Es hängt alles zusammen, ich sehe es nun ganz klar. Deswegen ist ein Deutscher auch Präsident der USA. Ganz wichtig auch: Man kann sich immer nur auf eine Aufgabe gleichzeitig konzentrieren und niemals ändert sich wer. Wir sind schon als Baby geistig ausgereift und wachsen quasi nur noch – Und natürlich hat jeder lediglich eine Meinung: MEINE, MEINE, MEINE! Hahahahaha Ach Leute, ganz ehrlich jetzt .. Selbstmord kann durchaus eine Lösung sein, mindestens eine Verbesserung der Allgemeinheit. ;-) Übrigens enthält der Text zusammenhanglose Ironie. Nicht das ein Dummerchen etwas davon auch nur ansatzweise glaubt. Aber davon werden echt täglich welche geboren.
Ein Schelm der Böses denkt, wenn die Aubergine als häufig verwendetes Emoji auftaucht.
Mediterrane Küche ist „in“ :)))
Die dienst als Symbol für einen Penis. Man darf das ruhig aussprechen. Als Europäer sind wir sicher vieles aber nicht prüde.
Scheint hier ja ein richtiger Alt-Herren-Verein zu sein der weder über einen Freundeskreis verfügt, noch über eine Ahnung, wie heute kommuniziert wird. Dies erleben wir hier aber auch gerne, kommen Sprachnachrichten als Thema auf. Verweigert ihr euch nur. Ist dann so wie früher in eurer Schulzeit, als ihr auf die Finge bekommen habt und danach mit Hut und dem Rücken zur Klasse gewendet habt in der Ecke stehen müssen. SEHR humorvoll, köstlich!