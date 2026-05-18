ifun.de — Apple News seit 2001. 46 282 Artikel

Automatische Tastatur-Vorschläge

Apple plant größeres Genmoji-Update
Artikel auf Mastodon teilen.
38 Kommentare 38

Apple arbeitet offenbar an einer Erweiterung seiner Genmoji-Funktion für die nächsten großen Betriebssystemversionen. Sowohl in macOS 27 als auch in iOS 27 und iPadOS 27 sollen KI-generierte Emojis künftig automatisch vorgeschlagen werden. Grundlage dafür sind Fotos auf dem Gerät sowie häufig verwendete Formulierungen der Nutzer.

Genmoji Emoji Tastatur

Überschaubar: Die aktuelle Emoji-Tastaturhilfe auf dem Mac

Genmoji wurde Ende 2024 gemeinsam mit den ersten Apple-Intelligence-Funktionen vorgestellt. Nutzer können damit eigene Emojis per Texteingabe erzeugen. Apple positionierte die Funktion damals als Möglichkeit, individuellere Reaktionen in Nachrichten und Chats zu erstellen. In der Praxis fiel die Resonanz allerdings gemischt aus. Viele der generierten Motive wirkten vereinfacht oder unausgewogen. Gleichzeitig wurde berichtet, dass die Bildberechnung vergleichsweise viel Energie benötigt und vor allem mobile Geräte dabei spürbar warm werden können.

Automatische Vorschläge direkt über die Tastatur

Die nun geplante Erweiterung soll die Nutzung der Funktion vereinfachen. In den Tastatureinstellungen der kommenden Systeme taucht laut aktuellen Informationen ein neuer Schalter mit der Bezeichnung „Suggested Genmoji“ auf. Die Funktion erstellt Vorschläge auf Basis persönlicher Inhalte und typischer Schreibweisen.

Wenn Nutzer beispielsweise regelmäßig bestimmte Begriffe oder Formulierungen verwenden, könnte das System passende Emoji-Varianten vorbereiten. Auch Fotos auf dem Mac, iPhone oder iPad sollen dabei berücksichtigt werden. Apple setzt damit offenbar stärker auf automatische Empfehlungen statt auf die bisher notwendige manuelle Eingabe.

Genmoji Mac

Die Vorschläge bleiben optional und lassen sich deaktivieren. Apple dürfte damit auch auf Datenschutzbedenken reagieren, da persönliche Fotos und Schreibgewohnheiten analysiert werden müssen. Nach bisherigen Informationen erfolgt die Verarbeitung weiterhin lokal auf dem jeweiligen Gerät.

Apple erweitert bestehende Genmoji-Funktionen

Seit der ursprünglichen Einführung hat Apple Genmoji bereits mehrfach angepasst. Unter anderem wurde die Möglichkeit ergänzt, klassische Emojis miteinander zu kombinieren. Nutzer können dadurch schneller Varianten erzeugen, ohne komplette Beschreibungen eingeben zu müssen.

Die geplanten Vorschläge wirken wie ein weiterer Versuch, die Nutzung von Apple Intelligence stärker in den Alltag einzubinden. Während viele KI-Funktionen des Unternehmens bislang nur punktuell verwendet werden, könnten automatisch erzeugte Emoji-Vorschläge häufiger sichtbar werden, weil sie direkt während der Texteingabe erscheinen.

Wann Apple die neuen Funktionen offiziell vorstellt, ist bislang offen. Erwartet wird eine Präsentation im Rahmen der kommenden WWDC-Entwicklerkonferenz am 8. Juni.
18. Mai 2026 um 06:48 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    38 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Genau darauf habe ich gewartet – wer braucht schon ein funktionierendes SIRI?

    • Stimmt, bei Apple arbeitet jeder an allem. Es ist ja nicht so, als hätten Firmen nicht Teams für div. Features. Ne ne, also wenn so was kommt, dann KANN ja Siri nicht so bleiben, wie sie eben aktuell ist. Ergibt Sinn.

      Oder man schmeißt einfach alle Mitarbeiter auf Siri, ein jeder weiß: Je mehr Köche, umso besser der Brei.

    • Gurkenwässerchen

      Oder eine funktionierende Suche in Emails. Seit dem letzten Update kann ich nicht mehr nach Absendern suchen (hierAugenrollSmilieinsetzen).

  • Wie gut, dass ich keine Fotos auf dem iPhone archiviere ^^
    Bleiben nur noch die Formulierungen – bin schon gespannt

  • Genmoji … Ok, langsam frag ich mich schon, wo der Fokus bei Apple liegt.

  • Wow! Wer braucht schon ernsthafte produktive KI Anwendungen, wenn man Genmojis haben kann. Damit wird Apple die technologische Marktführerschaft wieder zurückgewinnen…

  • Solange dass nicht auch auf nicht Apple Systemen vernünftig integriert ist, nutze ich das eh nicht.

  • Kinderkram .. kümmert euch lieber um die unglaublich verbloedete Autokorrektur

  • Zum Glück hat Apple nicht den eingeschränkten Blick wie die meisten der KommentarInnen hier.
    Apple arbeitet an sehr vielen Baustellen und dazu gehört eben halt auch sowas. Und wenn ihr diese App/Funktion nicht nutzt, dann … so what?! Ihr nutzt viele Funktionen nicht, an denen Apple arbeitet.
    Das „Produkt“ Apple ist nicht nur das, was ihr nutzt, das geht weit über euren Tellerrand. Und dazu gehört zB auch eine Vision, die zwar nicht angenommen wurde, aber Apple hat bei der Entwicklung viel gelernt und kann dieses Wissen für andere Produkte nutzen. Und vielleicht ist diese Emojis-App auch ein „Neben-Produkt gewesen“, dass vielleicht nicht vorgesehen war, nun aber umgesetzt wird. Als Teil des Ganzen.
    Niemand weiss, was der Hintergrund, die Entstehungsgeschichte dieser App ist. Ihr habt null Ahnung, und das ist viel weniger als vielleicht ein Gurman hat (der m.E. auch vieles errät durch das, was er vielleicht mal von einem Leaker gesteckt bekommt), deswegen sollte man mit Aussagen wie hier im Kommentarbereich etwas vorsichtiger sein.
    Wenn das Kinderkram ist für euch, ja, na und? Das sagt eher was über euch aus, als über die App. Ihr werdet diese App nicht nutzen. Es gibt viele Apps von Apple, die ihr nicht nutzt.
    Und für diese App gibt es bestimmt auch viele Menschen, die diese nutzen. Und seien es Kinder …

  • Was ist das überhaupt? Manchmal wünsche ich mir die knackigen Zeiten von ca. 2010 zurück, wo nicht alles so überladen mit solchen Tinnef ist.

  • Den Kommentaren zufolge scheint es, als gäbe es nur einen einzigen Softwareentwickler bei Apple. :)

  • Wie die Bundesregierung, wichtige Dinge werden einfach ignoriert und das Volk mit Smilys ruhig gehalten xD da war Timmy ja noch interessanter

    • Genau! Was ein genialer Schachzug der Bundesregierung. Erst zwingen sie die Amerikaner dazu, iPhones zu entwickeln und jetzt das mit den Emojis. Es hängt alles zusammen, ich sehe es nun ganz klar. Deswegen ist ein Deutscher auch Präsident der USA. Ganz wichtig auch: Man kann sich immer nur auf eine Aufgabe gleichzeitig konzentrieren und niemals ändert sich wer. Wir sind schon als Baby geistig ausgereift und wachsen quasi nur noch – Und natürlich hat jeder lediglich eine Meinung: MEINE, MEINE, MEINE! Hahahahaha Ach Leute, ganz ehrlich jetzt .. Selbstmord kann durchaus eine Lösung sein, mindestens eine Verbesserung der Allgemeinheit. ;-) Übrigens enthält der Text zusammenhanglose Ironie. Nicht das ein Dummerchen etwas davon auch nur ansatzweise glaubt. Aber davon werden echt täglich welche geboren.

  • Ein Schelm der Böses denkt, wenn die Aubergine als häufig verwendetes Emoji auftaucht.

  • Scheint hier ja ein richtiger Alt-Herren-Verein zu sein der weder über einen Freundeskreis verfügt, noch über eine Ahnung, wie heute kommuniziert wird. Dies erleben wir hier aber auch gerne, kommen Sprachnachrichten als Thema auf. Verweigert ihr euch nur. Ist dann so wie früher in eurer Schulzeit, als ihr auf die Finge bekommen habt und danach mit Hut und dem Rücken zur Klasse gewendet habt in der Ecke stehen müssen. SEHR humorvoll, köstlich!

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46282 Artikel in den vergangenen 8973 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven